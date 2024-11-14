Постные голубцы с картофелем и грибами: древний рецепт известного украинского блюда

Что нужно для голубцов с картофелем и грибами

Для того чтобы приготовить постные голубцы с картофелем и грибами, нужны следующие продукты:

капуста - 1 шт.

грибы сушеные - 50 г

картофель - 1 кг

морковь - 1 шт.

лук - 3 шт.

помидоры черри - 8 шт.

чеснок - 2 зубчика

соль - 1 ч. л.

лавровый лист - 1 шт.

душистый перец - 3-5 шт.

растительное масло - 1-2 ст. л.

перец - по вкусу

Как готовить голубцы с картофелем и грибами

Для начала залейте сушеные грибы горячей водой и оставьте настаиваться. Тем временем приготовьте капусту.

В глубокую кастрюлю налейте воду и поставьте посуду на огонь. Вырежьте из капусты кочерыжку и окуните капусту в кипящую воду, предварительно подсолив жидкость.

Оставьте капусту в кипятке на несколько минут, а затем отделите ставшие мягкими листики. Продолжите пропаривать капусту, слой за слоем снимая мягкие листики.

Срежьте твердую часть листа, чтобы легко скручивать голубцы, не порвав листики.

Как готовить голубцы (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Чтобы сделать начинку для постных голубцов, грибы порежьте на маленькие части. Пересыпьте нарезанные грибы в разогретую глубокую сковороду. Почистьте и нарежьте 1 лук на короткую соломку или кубики - и добавьте к грибам.

Почистьте морковь, натрите ее на большой терке. Пересыпьте морковь к луку и грибам, перемешайте начинку и жарьте ее до золотистого цвета. Готовую зажарку переложите в миску.

Зажарка для начинки к голубцам (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Почистьте и натрите картофель на терке, как для дерунов. Перед приготовлением переложите картофель на мелкое сито, чтобы убрать лишнюю воду.

Тем временем почистьте и перетрите 2 очищенные луковицы, а затем перемешайте их с картофелем. После этого смешайте картофельную начинку с овощной зажаркой.

По вкусу очистьте и пропустите через пресс 2 зубчика чеснока, затем добавьте его в овощную начинку. При желании добавьте к начинке соль и перец.

Картофельная начинка для голубцов (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Варить голубцы лучше всего в чугунном котелке или кастрюле. Дно глубокой кастрюли с толстыми стенками присыпьте обрезками капустных листьев, чтобы голубцы не пригорели.

Разрежьте пополам помидоры и также положите их в кастрюлю - они придадут голубцам интересный вкус.

Сформируйте голубцы: разложите начинку по капустным листьям и сверните рулетики. Плотно выложите готовые голубцы в чугунную сковороду.

Как варить голубцы (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Влейте в кастрюлю масло, добавьте ароматный перец и лавровый лист, подсолите по вкусу. Важно налить воды столько, чтобы все голубцы были покрыты жидкостью.

Чтобы голубцы не всплывали, сверху нужно поставить тарелку - как пресс. Накройте посуду крышкой и варите голубцы на слабом огне в течение 1-15 часов.