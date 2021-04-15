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"Листи щастя" хочуть надсилати не всім водіям: Рада схвалила закон за основу

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 17:48
"Листи щастя" хочуть надсилати не всім водіям: Рада схвалила закон за основу Фото: "листи щастя" хочуть відправляти не всім водіям-порушникам (facebook.com patrolpolice.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

В Україні "листи щастя" хочуть не надсилати водіям-порушникам, які одразу сплатили штраф. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №5058.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" документ проголосували 313 парламентарів.

Цей закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов.

У документі прописано, що постанову про адмінстягнення за правопорушення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування авто, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), надсилається рекомендованим листом з повідомленням не усім порушникам.

А лише у випадку, якщо постанова не була виконана шляхом оплати штрафу протягом 15 днів з дня її винесення.

Проект розширює підстави набрання постановою законної сили, а саме у разі її виконання, тобто сплати штрафу.

Нагадаємо, 17 березня в Україні набрали чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Штрафні санкції будуть застосовуватися як до водіїв, так і до пішоходів і велосипедистів.

Як писало РБК-Україна, раніше в поліції роз'яснили, як посилять покарання за п'яні ДТП з жертвами.

Так, 16 лютого ВРУ посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2695.

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