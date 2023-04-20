После загадочной вспышки в Киеве начали продавать куски "свежего метеорита" (фото)

Неизвестный пользователь опубликовал объявления на одной из популярных онлайн-платформ для покупки и продажи. Автор оценил свой "товар" в 10 000 гривен за 12-килограммовый метеорит. Однако рядом отметил, что цена - договорная.

А если украинцы захотят приобрести меньшие обломки метеорита, то смогут это сделать за 300 гривен.

"Продается свеженький метеорит, только прибывший в Киев, есть разные кусочки от 150 граммов. Космические камни разных форм и размеров наибольший 12 кг (его цена 10 000 грн) есть и небольшие от 300 грн", - пишет анонимный автор.

Что произошло прошлой ночью

19 апреля в 21:57 над Киевом была замечена яркая вспышка в небе, сопровождавшаяся звуками взрывов. После этого в Киеве и области была объявлена воздушная тревога, а в КОВА заявили, что в небе над Киевской областью обнаружена воздушная цель.

Со временем появилась информация о падении спутника NASA на территории Киева. По словам Сергея Попко, силы ПВО не работали, а тревогу объявили во избежание жертв.

В то же время представители NASA отрицают падение своего спутника. Они утверждают, что он находился на орбите и не мог упасть в Украине.

Однако в Государственном космическом агентстве Украины сообщили, что наиболее вероятная причина вспышки - падение метеорита из потока Лирид. Это очень быстрые и яркие метеоры, которые вызывает шлейф кометы Тэтчер.