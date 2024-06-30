После побега за границу: муж блогерши Пренткович признался, считает ли себя предателем

Детали

По словам Гонковского, которого захейтили из-за отдыха на Мальдивах и бегство за границу, предателем он себя не считает.

"Мне кажется, что если бы я хотел предать свою страну, моя позиция была бы немного другой. Я в течение последних 2,5 лет вел очень проактивную позицию с точки зрения и Украины, и бизнеса в стране, и инвестиций в новые проекты, и помощи армии", - отметил Андрей.

Не стоит называть предателями также других людей, которые пока не возвращаются в Украину, считает он.

"Я для себя взял обязательство, что несмотря на контекст, несмотря на ситуацию, несмотря на то, что происходит, я дальше продолжаю это делать: развивать бизнес, удерживать или увеличивать количество рабочих мест, донатить, делать что-то для поддержки украинцев и предпринимателей", - сказал блогер.

С чего начался скандал

В январе этого года Гонковский отправился за границу, заявив, что едет в Польшу с благотворительной миссией, однако вместо этого полетел на Мальдивы к жене и детям.

Мужчина объяснил, что, прибыв в Варшаву, узнал о переносе даты мероприятия, чтобы дать больше времени на анонсы.

В результате у него образовались несколько свободных дней, которые он решил провести с семьей. По его словам, после этого он вернулся в Польшу и собрал 450 тысяч гривен на помощь военным.

Андрей Гонковский на Мальдивах (фото: скриншот с видео)

Несмотря на это, скандал не утих. Позже предприниматель извинился за свою необдуманную поездку, но пользователи продолжали критиковать его.

В адрес Андрея и его семьи также начали поступать угрозы.

Поэтому Пренткович и Гонковский решили покинуть страну, переехав за границу.