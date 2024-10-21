После тяжелой травмы появился на футбольном поле. Виктор Розовый сделал символический удар (видео)

Комик и военнослужащий Виктор Розовый, который продолжает реабилитацию после тяжелого осколочного ранения, совершил первый символический удар по мячу перед матчем "Рух" - "Карпаты". Боец 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ появился на игре, которая проходила во Львове.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этом подробнее.
Знаменитость появился на поле в колесном кресле и в нужный момент совершил удар. Все собравшиеся встретили его аплодисментами и бурными эмоциями.
"Виктор участвовал в боях за Киев, освобождении Херсона и битве за Бахмут. Получил ранение в Орловке под Авдеевкой. Сейчас проходит реабилитацию. Гордимся, что у нас есть такие болельщики - настоящие герои и патриоты Украины", - сообщает пресс-служба команды "Рух". Кроме того, в сети уже опубликовали соответствующие фото и видео.
Символический удар Розового прокомментировал в своих соцсетях ведущий Слава Демин, который отметил, что хоть пока лично и не знаком с Виктором, но желает ему скорейшего выздоровления.
"Витя, мы с тобой не знакомы, но искренне желаю тебе поправиться", - написал шоумен.
Комик пошел на фронт добровольцем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он был ранен в конце марта во время выполнения одной из боевых задач. Первые две недели после травмы защитник находился в тяжелом состоянии. В результате ранения он частично потерял ощущение вкуса и обоняние.
Ранее звезда говорил, что вероятность того, что он сможет ходить, остается 100%, тогда как с рукой прогнозы не так положительны, и она полностью не восстановит свои функции.
В результате осколочного ранения на голове Виктора осталась вмятина, и ему уже провели операцию по установке титановой пластины. Розовый шутил, что шрамов не прибавилось, но "железа в голове теперь стало больше".
Напомним, Виктор Розовый стал популяреным как член команды "Загорецкая Людмила Степановна" и участник шоу "Игры приколов". В 2017 году в составе команды "Стояновка" он победил в третьем сезоне "Лиги смеха", а в следующем году в Одессе стал обладателем Кубка этого же проекта.
Кроме того, Виктор вместе со Святославом Антиповым ведет YouTube-канал "Kurva matj", главная тема которого - контрабандистские хиты с нецензурной лексикой и нотками юмора.
Комик состоит в браке со своей любимой Ольгой Мерзликиной, с которой пошел под венец накануне своего ранения. Она все это время находится рядом и всячески поддерживает избранника.
Недавно Розовый впервые после травмы рассказал, что делал на фронте.
Кроме того, мы писали, что Розовый восхитил общими фото с женой.
Для написания материала были использованы источники: посты из Telegram-каналов ФК "Рух Львов", Славы Демина; ролик из Instagram Украинской Премьер-Лиги.