RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

После развода с Меладзе Брежнева засветилась в компании загадочного мужчины (фото)

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Любовь Блажко

Вера Брежнева, которая в прошлом году подтвердила развод с Константином Меладзе, похоже, начала новые отношения после разрыва. В сети обнародовали кадры, на которых исполнительница засветилась в компании загадочного мужчины.

Соответствующие снимки публикует ТСН, и РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о них поподробнее.

Вера Брежнева появилась с загадочным мужчиной на концерте "Океан Эльзы"

Они вместе пришли на один из пяти концертов легендарной украинской группы, которые прошли во Дворце спорта по случаю 30-летия коллектива. Брежнева оказалась поклоннцей музыки "Океанов", и решила посетить событие не одна.

Брежневу заподозрили в новых отношениях (фото: ТСН)

Как можно увидеть по фото, Вера появилась в черном пальто, в широких брюках, которые дополнила кедами. Лицо она решила спрятать за солнцезащитными очками и распущенными волосами. Тем временем ее компаньон был в спортивной одежде, состоящей из штанов, кроссовок, рубашки и куртки.

Однако фанатам пока приходится только догадываться, является ли этот мужчина избранником Брежневой, или просто ее приятелем. Источники сообщают, что "за руки они не держались".

Брежнева и ее загадочный компаньон (фото: ТСН)

Что известно о личной жизни Веры Брежневой

В прошлом году певица подтвердила, что развелась с российским композитором грузинского происхождения Константином Меладзе. После этого она не слишком активно высказывалась на тему личной жизни.

Но недавно в сети звезда намекала на перемены, публикуя фото красивых цветов. В подписи к одному из кадров она отметила, что "может и сама себе купить цветы, но теперь в этом нет нужды, поскольку он сделает это за нее".

У Брежневой есть дочери София и Сара, которые родились в ее браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. За него она вышла замуж в 2006 году. Однако этот союз распался.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Брак из Меладзе продолжался с 2015 по 2023 год. Константин, как известно, игнорирует российскую агрессию на Украине и продолжает сотрудничать с российскими музыкантами. В сети говорят, что именно на фоне разных гражданских позиций в их семье и произошел раскол.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вера БрежневаЗвезды шоу-бизнесаПевцы