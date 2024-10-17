После развода с Меладзе Брежнева засветилась в компании загадочного мужчины (фото)

Вера Брежнева появилась с загадочным мужчиной на концерте "Океан Эльзы"

Они вместе пришли на один из пяти концертов легендарной украинской группы, которые прошли во Дворце спорта по случаю 30-летия коллектива. Брежнева оказалась поклоннцей музыки "Океанов", и решила посетить событие не одна.

Брежневу заподозрили в новых отношениях (фото: ТСН)

Как можно увидеть по фото, Вера появилась в черном пальто, в широких брюках, которые дополнила кедами. Лицо она решила спрятать за солнцезащитными очками и распущенными волосами. Тем временем ее компаньон был в спортивной одежде, состоящей из штанов, кроссовок, рубашки и куртки.

Однако фанатам пока приходится только догадываться, является ли этот мужчина избранником Брежневой, или просто ее приятелем. Источники сообщают, что "за руки они не держались".

Брежнева и ее загадочный компаньон (фото: ТСН)

Что известно о личной жизни Веры Брежневой

В прошлом году певица подтвердила, что развелась с российским композитором грузинского происхождения Константином Меладзе. После этого она не слишком активно высказывалась на тему личной жизни.

Но недавно в сети звезда намекала на перемены, публикуя фото красивых цветов. В подписи к одному из кадров она отметила, что "может и сама себе купить цветы, но теперь в этом нет нужды, поскольку он сделает это за нее".

У Брежневой есть дочери София и Сара, которые родились в ее браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом. За него она вышла замуж в 2006 году. Однако этот союз распался.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Брак из Меладзе продолжался с 2015 по 2023 год. Константин, как известно, игнорирует российскую агрессию на Украине и продолжает сотрудничать с российскими музыкантами. В сети говорят, что именно на фоне разных гражданских позиций в их семье и произошел раскол.