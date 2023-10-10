После похода в спортзал вы съедаете гамбургер? Вот почему это плохая идея

Вы каждую неделю бегаете 10 или даже 20 километров, ходите в спортзал и делаете зарядку, но при этом вы не худеете или не очень хорошо себя чувствуете. Специалисты утверждают, что причина кроется в вашем питании.

Почему при регулярном занятии спортом у вас есть проблемы со здоровьем, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN.

Что не так с вашим питанием

Вы ежедневно ходите в зал, бегаете по утрам или вечерам, делаете зарядку, но при этом ужинаете фаст-фудом. Или вы следите за рационом с понедельника по пятницу, а н выходных позволяете себе "оторваться" и переедаете. Или у вас на кухне полно чипсов, печенья, газированной воды, но вас это не сильно беспокоит, так как тренировки вам помогают сжечь калории.

Но в реальности не имеет значения, тренируетесь ли вы дольше или с большей интенсивностью, так как любые физические упражнения не помогают обратить спять последствия неправильного питания.

Худоба - не всегда здоровье

В социальных сетях есть специальный термин, который описывает стройного человека, у которого высокий процент жира в организме - skinny fat. У обычного посетителя тренажерного зала может быть мало подкожного жира (который находится прямо под кожей и его можно ущипнуть), но вот висцерального жира - много и он окружает ваши внутренние органы.

По словам доктора Колина Кэррикера, висцеральный жир значительно опаснее подкожного или внешнего. Его накопления в результате употребления обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и углеводов, приводит к таким же рискам, как и у человека с ожирением.

Большое количество висцерального жира, циркулирующего по всему телу, может привести к уплотнению и сужению артерий - заболеванию атеросклерозу. Такая закупорка останавливает приток крови к остальным тканям и увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

В одном из исследований, посвященных физической активности и качеству питания, ученые обнаружили, что у людей при регулярном спорте и неправильном питании, риск смертности значительно выше, чем у людей, которые занимаются спортом и придерживаются здорового питания.

Почему избежать неправильного питания сложно

Если вы хотите похудеть, то самое важное - создать дефицит калорий, при котором вы сжигаете больше, чем потребляете. Но регулярное употребление высококалорийной пищи эту задачу существенно усложняет.

"Вы потребляете слишком много калорий, и вам придется выполнять гораздо больше упражнений, чем человек может выдержать в течение длительного времени", - подчеркивает доктор Кэррикер.

Обработанные продукты, такие как газированные напитки и сладости, практически не содержат питательных веществ. Из-за нехватки витаминов, белка и клетчатки, необходимых для насыщения, вам будет трудно думать о тренировках - вы будете чувствовать голод.

"Люди, которые не придерживаются питательной диеты, обычно голодны, капризны и не имеют мотивации или стремления к занятиям спортом", - объясняет дипломированный диетолог Грейс Дероча.

Если вы доберетесь до спортзала, то эти пустые калории затруднят проведению продуктивной тренировки. Жирная пища сначала дает временный прилив энергии, но ее будет недостаточно для поддержания длительной или высокоинтенсивной тренировки, и вы быстро почувствуете усталость. А все не использованные калории будут откладываться в виде жира.

Тип тренировки не будет иметь значения в долгосрочной перспективе, если вы не получаете нужные питательные вещества. Например, на силовых тренировках сжигается больше калорий, чем при кардио. Получение питательных веществ из продуктов низкого качества затруднит наращивание мышечной массы и полное восстановление после изнурительных тренировок.

Поэтому диетолог рекомендует включать в свой рацион продукты с высоким содержанием белка - например, курицу или лосось.

Придется отказаться от любимых продуктов?

Эксперты подчеркивают, что быть здоровым не означает, что нужно отказаться от всех продуктов, которые вам нравятся. Люди склонны демонизировать определенную еду и создается ощущение, что нельзя есть сахар, углеводы и прочее.

Однако чтобы не чувствовать себя виноватым за очередной гамбургер или десерт, Дероча рекомендует изменить точку зрения и думать о еде не как о калориях, а как о виде энергии, которую она может дать.

Если у вас было достаточно клетчатки, то посмотрите, откуда вы берете белок, омега-3 или полезные углеводы.

"Это не плохая еда, это просто "топливо". Если вы посмотрите на это с точки зрения добавок, а не с точки зрения ограничений, то это будет более здоровый подход к своему питанию", - подчеркивает специалист.