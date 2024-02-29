После каких растений не стоит сажать капусту на грядки

Одну и ту же культуру нельзя высаживать на том же месте подряд несколько лет. Потому что почва может истощиться, а на овощах начнут жить вредители. Важно найти овощу новое место на вашем огороде и учесть, что у вас там было посажено в прошлом году.

Капусту не стоит сажать на тех грядках, где в прошлом году у вас рос картофель. Картофель потребляет очень много питательных веществ из почвы, и для капусты там просто не хватит витаминов.

Не стоит сажать капусту там, где у вас в прошлом году росла капуста других видов - брокколи, цветная, брюссельская или пекинская. У капустных есть общие болезни и вредители, которые могут перейти на ваш новый урожай.

Еще не рекомендуется выращивать капусту на месте пасленовых - помидоров, перца и баклажанов. Эти овощи имеют общие с капустой болезни, а еще они делают почву слишком бедной для выращивания капусты.

Вы не получите хорошего урожая капусты, если посадите его после бобовых, таких как фасоль или горох. Почва после них становится бедной азотом, в котором капуста очень нуждается.

Не стоит высаживать капусту на местах, где рос дайкон, хрен и редис. Они обедняют почву в плане плодородия. Капуста будет иметь дефициты, будет плохо расти и вырастет безвкусной.

Еще одна категория огородных культур, на месте которых не стоит сажать капусту - это тыква, кабачки и репа. После них капуста будет страдать повышенной болезненностью, корневая система будет развиваться медленно. А еще такая капуста потом будет плохо храниться.

Посадить капусту можно после огурцов, моркови и свеклы. После этих овощей в почве наблюдается неплохой баланс витаминов. Еще можно высаживать после чеснока и лука, после зелени и щавеля.