После "Барби" и родов: как изменилась Марго Робби и чем сейчас занимается (фото)

Когда Марго Робби стала мамой

Австралийская актриса, известная по фильмам "Барби" и "Отряд самоубийц", родила сына от продюсера Тома Акерли в октябре 2024 года, о чем сообщили СМИ. Пара тщательно скрывала известие о пополнении в семье, стараясь сохранить частную жизнь от посторонних глаз. О беременности знаменитости стало известно в июле того же года. Она не комментировала свое состояние, но и не пряталась от папарацци.

Со своим мужем Марго познакомилась на съемочной площадке картины "Французская сюита". Сначала они дружили, но впоследствии их отношения переросли в любовь. В 2016-м они сыграли свадьбу.

Почему исчезла с экранов на некоторое время

Робби и ее муж оставались относительно непубличными в течение нескольких месяцев после бешеной популярности фильма "Барби". Актриса шутила в январе 2024 года, что "всем, видимо, уже надоел мой вид". Она намеренно исчезла на некоторое время после всех церемоний награждения и не появлялась до появления снимков на последних месяцах беременности. Очевидно, она хотела пережить этот период приватно. В то же время она занималась продюсерской деятельностью.

Как сейчас выглядит Марго Робби и чем занимается

Впервые после беременности за работой актрису заметили в марте 2025 года на съемках фильма "Грозовой перевал", где она исполняет главную роль вместе с Джейкобом Элроди. В сети кастинг на экранизацию романа Эмили Бронте вызвал споры. Многим не понравился выбор актеров.

В апреле, спустя 7 месяцев после родов, фотографы заметили Марго на пляже в купальнике. Звезда продемонстрировала красивую фигуру, чем поразила многих пользователей.

На фоне материнских обязанностей и съемочного процесса в масштабном проекте Марго не смогла появиться на нынешнем балу Met Gala 2025.