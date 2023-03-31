"Ушел на фронт в первый день войны": погиб чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов
Ночью на 31 марта от полученных на фронте травм скончался Виталий Меринов - четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу и чемпион Украины по универсальному бою. Военный был депутатом Ивано-Франковского городского совета в прошлом созыве.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
Что известно о погибшем герое
"Непоправимая потеря для Ивано-Франковской громады. Ночью от полученных травм в бою в госпитале скончался Виталий Меринов. У него осталась жена и двухлетняя дочь. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою", - написал Марцинкив.
Известно, что Виталий являлся членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета. А также депутатом Ивано-Франковского городского совета в прошлом созыве.
Добавим, что 32-летний Виталий был мастером спорта по боксу. В 2014 году участвовал в АТО в составе Национальной Гвардии Украины. В первый день полномасштабного вторжения России встал на защиту Родины.
Во время одного из боев Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Выздоровел и снова вернулся на фронт.
26 марта Виталий в Facebook писал, что оккупанты не в силах уничтожить их позицию танками и артиллерией, поэтому начали атаковать самодельными дронами-камикадзе. Но два изделия, влетевших в блиндаж украинских военных, не взорвались.
Виталий в 2014 году принимал участие в АТО (фото: facebook.com/MerinovVitalii)
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