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В больнице умер польский волонтер, который получил ранение на Донбассе

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Вторник 28 марта 2023 17:52
В больнице умер польский волонтер, который получил ранение на Донбассе Фото: В больнице скончался польский волонтер, который получил ранения на Донбассе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польский волонтер, оказывавший гуманитарную помощь в Украине, от полученных ранений скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организацию Nehemiah Initiative.

"Марек (имя волонтера - ред.) ездил с помощью в Украину с осени 2022 года. Он очень серьезно относился к этим путешествиям и был причастен к подготовке, контактировал с украинской стороной и активно участвовал в них. Был в Ирпене, Фастове, Запорожье и Донецкой области", - говорится в сообщении.

В четверг, 16 марта, волонтер попал под обстрел во время оказания гуманитарной помощи на маршруте Константиновка - Часов Яр. Несмотря на мгновенную эвакуацию и высокий профессионализм украинских медиков, которые боролись за его жизнь, Марек умер в больнице Киева.

Отмечается, что польский волонтер принимал участие в специализированных тренингах от Американского фонда для добровольцев, посещающих прифронтовые районы Украины.

Ранее сообщалось, что гражданин Польши, занимавшийся волонтерством в Украине, получил ранения в результате обстрела российских кафиров.

В боях за Украину погиб еще один гражданин Польши. Это произошло в пятницу, 24 марта.

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