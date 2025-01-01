Пышная юбка и свитер: жена Усика показала образ для вечеринки или на каждый день

Так, Екатерина на днях опубликовала серию фото в достаточно простом, но в то же время стильном образе, который каждая модница может взять себе на заметку во время зимних праздников.

Жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для расслабленного образа жена украинского спортсмена выбрала черный свитер с высоким горлом и пышную юбку нежно-розового оттенка из фатина, а линию талии она подчеркнула поясом. Свой лук она дополнила грубыми ботинками на тракторной подошве. Однако, если вы собираетесь в ресторан или на вечеринку, можно подобрать более элегантную обувь - сапоги или туфли-лодочки.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Завершить образ Екатерина Усик решила естественным макияжем и распущенными волосами.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Какие образы можно создать со свитером и пышной юбкой

Повседневный лук

Выбирайте свободный или oversize-свитер. Это поможет создать контраст с пышной юбкой и не сделает образ слишком громоздким.

Выбирайте пышную юбку со средней или высокой линией талии. Юбка из органзы, тюля или несколькими слоями ткани придаст вам романтический вид. Юбка с плиссировкой также будет отлично смотреться со свободным свитером, добавляя легкости и динамики.

Игра с текстурами и цветами

Классическое сочетание черного, белого или серого будет выглядеть очень изящно и стильно.

Для яркого образа выбирайте цветные или свитера с принтом в паре с однотонной юбкой или наоборот - юбка цвета металлик или пастель будет отлично смотреться с нейтральным свитером.

Если ваш свитер с большим узором (косой вяз), комбинируйте его с более гладкой и простой юбкой.

Если свитер имеет мягкую текстуру (кашемир, тонкая шерсть), выбирайте пышную юбку из органзы или шелка для создания стильного контраста.

Вариант для выхода в свет

Свитер с металлическим эффектом будет выглядеть шикарно и при этом согреет даже в прохладные дни.

Для вечернего выхода можно выбрать свитер с открытыми плечами или свитер из декольте, чтобы образ выглядел элегантнее.

Выбирайте юбку макси с декором (например, с блестками или камнями), которая придаст роскоши вечерний вид.

Если вам хочется поразить, можно выбрать юбку из органзы с прозрачными вставками.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)