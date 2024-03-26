Археологи в пирамиде нашли редкие фрески, которым более 4 тысяч лет: фото

Что известно о находке

Фрески обнаружили в пирамидном некрополе Дахшур, расположенном в 40 километрах к югу от Каира. Это самый южный из крупных некрополей пирамид Древнего царства в окрестностях древней столицы Мемфиса. Главными достопримечательностями являются две большие пирамиды царя Снефера: так называемая изогнутая пирамида и Красная пирамида.

Гробница сделана из необожженного глинобитного кирпича, размером 8 метров на 12 метров. Она имеет семь погребальных шахт и еще одну шахту для керамических чаш и других предметов, которые использовались в похоронных ритуалах.

Согласно надписям на дверях, гробница принадлежала человеку по имени Сенеб-Небеф, служившему в администрации жителей дворцового района, а также его жене Идут.

Ученые предполагают, что гробница датируется концом V или началом VI династии - примерно 2300 годом до нашей эры.

Пирамидный некрополь Дахшур (фото: St.J.Seidlmayer/DAIK)

"Коридор и культовая комната были украшены изящными картинами на глиняной штукатурке - это редкость для некрополя Дахшур. Несмотря на значительные разрушения, сохранилось много изображений. Они показывают изображения владельца гробницы и его жены, сцены из повседневной жизни - ослы на гумне, корабли на Ниле и слуги, которые приносят дары для похоронного культа", - говорит руководитель экспедиции Штефан Зайдльмайер.

По его словам, элегантные формы и идеальное выполненные фресок являются доказательством художественной среды столичного региона развитого Старого Королевства.

Надписи показали, что владелец гробницы занимал несколько должностей в королевском дворце в администрации арендаторов, а его жена носила титулы жрицы Хатхор и леди Сикомор.

Фрески старше 4300 лет (фото: St.J.Seidlmayer/DAIK)

Немецкий археологический институт Каира производил раскопки в Дахшуре с 1976 года. Сначали изучали пирамиды царя Снефера из Древнего царства и короля Аменемхета III из Среднего царства.

Однако последние раскопки были сосредоточены на могилах великих государственных деятелей, священников и администраторов тех же эпох.

Сейчас археологи продолжают раскопки на этом месте, стремясь раскрыть больше тайн этой местности.

Фрески старше 4300 лет (фото: St.J.Seidlmayer/DAIK)