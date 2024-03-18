Пингвины-верхолазы: украинские полярники показали дом птиц в необычном месте (видео)

Как выглядят пингвины

Биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко, считавший птиц, спускался оттуда более получаса.

Пингвина-верхолаза с птенцом ученый обнаружил на мысе Туксен полуострова Киев. Он расположен недалеко от острова Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский".

Раньше самыми высокими точками, где ученому встречались гнезда, были скалы на островах Бут и Ховгард высотой 180 метров над уровнем моря.

В общем субантарктические пингвины любят делать гнезда на повышениях, ведь так меньше шансов, что засыпает снегом, и соответственно - больше шансов на успешное выведение потомства.

Однако некоторые черно-белые птички забираются на такие возвышенности, что ученые пока не имеют логического объяснения.

Вероятно, на время начала гнездования мало свободных от снега участков, так что пингвины забираются как можно выше, где быстрее сходит снег.

"А может, им просто нравится отличный вид на Антарктику, открывающийся с таких мест", - говорится в сообщении.

Полярники отметили, что украинские ученые постоянно следят за динамикой распространения и размножения антарктических птиц в контексте изменения климата.