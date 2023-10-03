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Пингвины "оккупировали" станцию Академик Вернадский: у птиц стартовал брачный сезон (фото)

Вторник 03 октября 2023 10:01
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Пингвины "оккупировали" станцию Академик Вернадский: у птиц стартовал брачный сезон (фото) Фото: Пингвины на станции Академик Вернадский (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Людмила Жукова

Возле станции украинских полярников "Академик Вернадский" пингвины оккупировали рабочее пространство метеорологов - метеоплощадку с разными приборами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссілкой на публикацию ученых на странице в Facebook.

Почему пингвинов стало так много

Черно-белые птицы в таком количестве появились из-за того, что у них начался брачный период.

"Больше всего им пришлись по вкусу осадомер (это специальное ведерко, в котором накапливаются осадки) и актинометрический комплекс (измеряет уровень солнечной радиации", - рассказали ученые.

Но полярники и пингвины прекрасно сосуществуют здесь вместе - метеорологи спокойно пробираются к своим приборам и снимают нужные показатели, стараясь не вспугнуть пернатых.

Те же уже привыкли к таким "двуногим" соседям и почти на них не реагируют.

Отметим, что на острове Галиндез сейчас насчитывается около 2,6 тысяч особей.

Пингвины &quot;оккупировали&quot; станцию Академик Вернадский: у птиц стартовал брачный сезон (фото)Пингвины &quot;оккупировали&quot; станцию Академик Вернадский: у птиц стартовал брачный сезон (фото)Пингвины &quot;оккупировали&quot; станцию Академик Вернадский: у птиц стартовал брачный сезон (фото)Пингвины &quot;оккупировали&quot; станцию Академик Вернадский: у птиц стартовал брачный сезон (фото)Пингвины &quot;оккупировали&quot; станцию Академик Вернадский: у птиц стартовал брачный сезон (фото)Пингвины &quot;оккупировали&quot; станцию Академик Вернадский: у птиц стартовал брачный сезон (фото)Пингвины на станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Читайте, как украинский полярник рассказал, как это - жить на краю света.

Раньше мы писали о том, с какими опасностями чаще всего сталкиваются полярники в Антарктиде.

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