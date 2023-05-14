Даже пилоты боятся летать: 5 самых опасных аэропортов в мире

Туристам, которые любят дальние путешествия, приходится преодолевать самолетом тысячи километров, чтобы добраться до самых экзотических уголков нашей планеты. Но такие перелеты не всегда безопасны. Эксперты составили рейтинг 5 аэропортов мира, где даже пилоты боятся летать.

Международный аэропорт принцессы Юлианы - карибский остров Нидерландов

Этот аэропорт известен пляжем, над которым низко пролетают самолеты, ведь взлетно-посадочная полоса расположена совсем рядом. Туристы специально сюда приезжают для эффектных фото.

Но такой экстрим достаточно опасен. Были случаи, когда туристов сдувало потоком воздуха во время взлета самолета. В результате, широкофюзеляжные самолеты здесь запретили. Но взлет и посадка других суден остаются опасными - и для пилотов, и для туристов.

Аэропорт Хечи, Китай

Этот аэропорт имеет прекрасные пейзажи, но в то же время является одним из самых опасных в мире. Строители сравняли вершины нескольких гор, чтобы проложить взлетно-посадочную полосу протяженностью 1,6 км на высоте 670 м над уровнем моря.

По обе стороны полосы окружены скалами. А это создает смертельную опасность для пассажиров самолета в ветреную погоду. Даже самые маленькие просчеты экипажа могут стоить жизни.

Аэропорт Барра, Шотландия

Эта взлетная полоса не сможет принять тяжелый лайнер, поскольку является пляжем. Посадка здесь зависит не только от опытности пилота, но и от состояния моря. Во время притока взлетно-посадочная полоса оказывается полностью под водой.

Аэропорт Лукла в Непале

Этот аэропорт был построен на высоте почти 3 км над уровнем моря. Такая высота создает дополнительные проблемы для взлета и посадки самолета из-за низкого атмосферного давления.

Еще одним недостатком является то, что полоса здесь короткая, а ветер вокруг аэропорта часто непредсказуемо меняет скорость и силу. Приземляться здесь можно только легким самолетам и вертолетам, но даже им этот манёвр дается нелегко.

Аэропорт Куршевель, Франция

К числу самых опасных аэропортов мира вошел и аэропорт популярного горнолыжного курорта. Здесь расположена самая короткая в мире взлетно-посадочная полоса длиной всего 537 м. Это придает трудности пилотам. Здесь приземляться могут только небольшие самолеты. Также дополнительных опасностей добавляют туристы-раззявы, которые любят встречать самолеты.