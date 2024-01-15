Пилоты назвали 6 вещей, которые они никогда не сделают в роли пассажиров

Не оставляйте обувь, когда идете в туалет.

Пилот исландской авиакомпании Дор Арнарссон рассказал, что часто пассажиры снимают обувь, когда садятся, чтобы было более комфортно во время полета.

Однако всегда нужно одевать обувь, когда пользуетесь туалетом.

Не вставайте пока самолет не приземлится

Не нужно стоять в проходе, когда самолет еще не приземлился.

Категорически запрещено отстегивать ремни безопасности, пока самолет не приземлится и не остановится, ведь это может быть опасно.

Пилотам иногда нужно внезапно нажать на тормоза, например, когда диспетчер сообщает пилоту подождать.

Не садитесь на борт без напитка

Следует заранее позаботиться о бутылочной воде. Часто на коммерческих рейсах бывают случаи, когда бортпроводники не могут подать прохладные напитки из-за очень короткого рейса или турбулентности.

Чтобы избежать жажды в таких неожиданных ситуациях, стоит купить бутылку воды в аэропорту перед посадкой.

Не паникуйте из-за турбулентности

Турбулентность не опасна, если вы выполняете указания экипажа - оставайтесь на месте и пристегивайтесь ремнем безопасности, когда вас об этом попросят.

Не держите штору закрытой во время взлета и посадки

Пилот и блоггер Минди Линдхайм рассказал, что никогда не закрывает оконную штору во время взлета или посадки.

"Это не только дает лучшие виды, которые можно оценить, но и позволяет пассажирам быть полезными. Пилоты не видят большей части крыльев из кабины, поэтому пассажир может первым увидеть что-нибудь ненормальное и сообщить экипажу", - сказал он.

Не садитесь на борт, пока не организуетесь

Перед началом посадки следует разложить свои вещи, чтобы минимизировать время и быстро добраться до своего места. Стоит достать все, что вы хотите иметь с собой на своем месте во время полета.

Вам понадобится несколько минут, чтобы проверить свои вещи и убедиться, что важные вещи там, где они должны быть. Таким образом, вы можете легко сократить время, затраченное на блокировку прохода и замедление других.