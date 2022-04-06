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Пиячили, малювали символіку і гадили всюди: з'явилося відео з дому Усика у Ворзелі

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Ворзель, Середа 06 квітня 2022 22:02
Пиячили, малювали символіку і гадили всюди: з'явилося відео з дому Усика у Ворзелі Скріншот: Захоплений дім Олександра Усика
Автор: Світлана Мащенко

Російські окупанти ще на початку березня обстріляли будинок Олександра Усика у Ворзелі, а потім вже після вторгнення в місто, жили там кілька тижнів.

Як тепер після звільнення Ворзеля виглядає будинок українського боксера - дивіться у матеріалі Styler.

Так, в сюжеті телеканалу Київ показали, що окупанти обмалювали хвіртку рашистськими символами, у дворі безлад, на веранді сліди розпивання алкоголю, недокурки.

Сад біля дому сильно понівечений слідами важкої техніки, якою там роз'їжджали загарбники.

Також біля дому сліди якоїсь їжі, яку вони, вочевидь намагалися собі зготувати.

При цьому сам будинок українського боксера сильно не постраждав.

Пиячили, малювали символіку і гадили всюди: з'явилося відео з дому Усика у ВорзеліПиячили, малювали символіку і гадили всюди: з'явилося відео з дому Усика у ВорзеліПиячили, малювали символіку і гадили всюди: з'явилося відео з дому Усика у Ворзелі

Скріншот відео

Раніше ми писали, що у Ворзелі окупанти вбили і з'їли двох собак у захопленому будинку.

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