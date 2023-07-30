Льготы на покупку жилья: кто из украинцев может получить эту услугу

С 1 августа 2023 года в Украине расширяют программу кредитования "єОселя" - она станет доступной еще для нескольких категорий населения. Это означает, что больше украинцев смогут получить займы в банке на льготной основе.
О том, кто и как может получить льготные кредиты на жилье, читайте ниже.
Ранее подать заявку на получение кредита на покупку жилья по программе "єОселя" могли военнослужащие, медицинские работники, педагоги и научно-педагогические работники. Для них действовала ставка 3%. С 1 августа 2023 г. получить льготные кредиты могут и другие категории граждан, а именно:
Также стоит учесть, что участие в программе могут принять только граждане Украины старше 18 лет и те, кто еще не достигнет 70 лет на дату погашения кредита. Обязательным условием является платежеспособность, а также человек не должен фигурировать в санкционных списках и участвовать в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.
Кредит можно взять на жилье, которое не расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории.
Отметим также, что в категорию военнослужащих и силовиков, которые могут взять ипотеку под 3% годовых, добавили детективов и старших детективов Национального антикоррупционного бюро, рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективов и лиц начальствующего состава Бюро экономической безопасности.
А для тех военных и силовиков, которые в результате ранения во время боевых задач получили I-II группу инвалидности и потеряли свою должность, сохраняется право на компенсацию % ставки за счет государства до уровня 3% годовых.
Какие условия кредитования для новых категорий:
льготная ставка на весь срок кредита - 7%
максимальный срок кредита - 20 лет
минимальный начальный взнос - 20%
кредитуют банки-участники программы: Сбербанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank
Чтобы выдали льготные кредиты, жилье должно соответствовать следующим характеристикам:
Заявку на участие в селах можно подать через приложение "Дія". Для этого нужно указать информацию о себе, доходах семьи, характеристиках жилья, которое планируете приобрести и т. д. Оформленную заявку следует отправить в избранный банк.
Банк проверяет данные о потенциальном клиенте и выносит свое решение. Если оно положительное, то человеку нужно будет прийти в отделение для оформления дальнейшей документации.
Раньше мы рассказывали о том, как изменятся цены на аренду жилья в Киеве.
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