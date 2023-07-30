Льготы на покупку жилья: кто из украинцев может получить эту услугу

Что нужно знать о программе "єОселя"

Ранее подать заявку на получение кредита на покупку жилья по программе "єОселя" могли военнослужащие, медицинские работники, педагоги и научно-педагогические работники. Для них действовала ставка 3%. С 1 августа 2023 г. получить льготные кредиты могут и другие категории граждан, а именно:

ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины

лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины внутренне перемещенные лица

другие граждане Украины, не имеющие жилья или в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м - на каждого следующего члена семьи

Также стоит учесть, что участие в программе могут принять только граждане Украины старше 18 лет и те, кто еще не достигнет 70 лет на дату погашения кредита. Обязательным условием является платежеспособность, а также человек не должен фигурировать в санкционных списках и участвовать в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.

Кредит можно взять на жилье, которое не расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории.

Отметим также, что в категорию военнослужащих и силовиков, которые могут взять ипотеку под 3% годовых, добавили детективов и старших детективов Национального антикоррупционного бюро, рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективов и лиц начальствующего состава Бюро экономической безопасности.

А для тех военных и силовиков, которые в результате ранения во время боевых задач получили I-II группу инвалидности и потеряли свою должность, сохраняется право на компенсацию % ставки за счет государства до уровня 3% годовых.

Порядок действий для получения кредита (скриншот)

Какие условия кредитования для новых категорий:

льготная ставка на весь срок кредита - 7%

максимальный срок кредита - 20 лет

минимальный начальный взнос - 20%

кредитуют банки-участники программы: Сбербанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank

На какое жилье можно взять кредит

Чтобы выдали льготные кредиты, жилье должно соответствовать следующим характеристикам:

квартира в многоквартирном жилом доме (кроме государственной или коммунальной форм собственности) или имущественные права на строящуюся квартиру

из расчета 52,5 м² на 1 человека + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно (ваш супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с вами)

на территории Украины, за исключением временно оккупированной территории и районов боевых действий

жилье в областных центрах должно быть новое или сдано в эксплуатацию не более 10 лет назад

Как подать заявку

Заявку на участие в селах можно подать через приложение "Дія". Для этого нужно указать информацию о себе, доходах семьи, характеристиках жилья, которое планируете приобрести и т. д. Оформленную заявку следует отправить в избранный банк.

Банк проверяет данные о потенциальном клиенте и выносит свое решение. Если оно положительное, то человеку нужно будет прийти в отделение для оформления дальнейшей документации.