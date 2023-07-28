Подкормите этим розы и они будут радовать вас до поздней осени

Для красивого и пышного цветения роз, необходим не только полив, но и подкормка. При этом нужно выбрать не только правильное удобрение, а также соблюсти определенные рекомендации по его внесению.

Дрожжи

Дрожжи - это отличный и простой вариант подкормить розу. Дрожжевой раствор показывает быстрые результаты и продолжает цветение до поздней осени.

Возьмите 200 г сухих дрожжей и растворите их в 5 л воды. Добавьте 1 ст. л. сахара для быстрого брожения. Раствор нужно поставить в теплое место на сутки и потом уже полить растения. Готовое удобрение можно хранить в холодильнике не больше одной недели.

Нашатырный спирт

Для подкормки роз нужно развести нашатырный спирт в воде в пропорции 1 ст. л. на 1 л. Затем полить цветы 1 л раствора на один куст. Удобрять растения необходимо только утром или вечером, но никак не в жару.

Древесная зола

Древесная зола - доступное органическое удобрение, содержащее калий, кальций, магний, железо, фосфор, серу. Ее можно использовать в виде раствора, для этого нужно смешать 30 г золы на 10 л воды. Также можно насыпать по 200 г сухого удобрения под каждый куст.

Коровяк

Коровяк разведите в воде в соотношении один к десяти. Оставьте смесь на неделю, каждый день его перемешивая. Затем снова разведите раствор в пропорции 1:2 и поливайте цветы.

Как поливать розы

Поливать растения необходимо только под корень, избегая попадания на листья и цветы. Полив производится теплой водой один раз в неделю. На одно растение нужно тратить 10-12 л воды. В жаркую, сухую погоду количество поливов увеличивают до двух раз в неделю.

Не стоит розы поливать вечером, чтобы предотвратить развитие таких грибковых заболеваний, как черная пятнистость и мучнистая роса.

В конце лета уменьшается потребность растения во влаге и в этот период необходимо сократить полив. Перед самым наступлением морозов розы снова нуждаются в обильном поливе, примерно 30-50 л под куст.