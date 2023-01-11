Повышают иммунитет и улучшают пищеварение: 6 самых полезных специй, которые должны быть у каждого

Специи - это не только вкусные приправы к блюдам, это еще и ценный источник питательных веществ. Некоторые из них способны укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и даже снизить воспалительные процессы.

О топ-6 самых полезных специях, которые должны быть на каждой кухне, рассказала нутрициолог на своей странице в Instagram .

Куркума

Это королева специй. Активный компонент куркумы - куркумин. Обязательно используйте вместе с черным перцем, с помощью содержащегося там пиперина повышается действие куркумина почти на 90%.

Согласно последним данным, куркумин принимает участие в стимуляции работы желчного пузыря, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, повышает иммунитет, улучшает состояние кожи, поддерживает печень.

Черный перец

Если куркума - это королева специй, а то перец - король. Он улучшает пищеварение, провоцирует выделение соляной кислоты.

Пиперин усиливает проникновение аминокислот через стенки кишечника в кровь, ускоряя усвояемость пищи во время прохождения ее через кишечник.

Черный перец - отличный очиститель органов дыхания, он уменьшает образование слизи и удаляет ее.

Имбирь

Он оказывает антимикробное, противовоспалительное, отхаркивающее, жаропонижающее, потогонное действие. Он помогает улучшить пищеварение, повышает кислотность желудка.

Имбирь успокаивает нервную систему, укрепляет иммунитет и является отличным тонизирующим средством.

Гвоздика

В гвоздичных бутонах кроется настоящий мультивитаминный комплекс, способный оказывать положительное воздействие на человеческий организм.

Это натуральный антисептик. Гвоздика также эффективна от паразитов, оказывает противогрибковое действие, способствует заживлению ран, царапин, оказывает противовоспалительное действие.

Эта специя влияет на давление, повышая его, избавляет от вздутия живота, эффективна от кашля, оказывает успокаивающее действие, снижает риск развития онкологических заболеваний.

Кардамон

Благодаря богатому содержанию полезных веществ кардамон используют: при простуде и вирусных инфекциях в качестве антисептика. При кашле - как отхаркивающее средство.

Кардамон также полезен при метеоризме и нарушении пищеварения, при расстройстве кишечника, тошноте и рвоте. Эту специю следует употреблять, когда есть упадок сил, бессонница, депрессия или нарушение менструального цикла.

Мята

Благоприятно действует на желудочно-кишечный тракт. Устраняет метеоризм, нормализует кишечную перистальтику, уничтожает патогенную флору.

Обладает обезболивающим эффектом, уменьшает воспалительные процессы, подходит для лечения вирусных заболеваний, укрепляет иммунитет и улучшает отток желчи.