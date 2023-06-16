Повышают холестерин и провоцируют воспаление: 5 продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Бутерброды

Насыщенный жир, содержащийся в бутербродах, выпечке и хлебобулочных изделиях, может способствовать повышению уровня холестерина и воспалению, если употреблять регулярно в течение длительного времени.

Также фаст-фуды содержат трансжиры, непосредственно связанные с более высоким уровнем воспаления в организме.

Чтобы снизить воспаление и иметь возможность наслаждаться любимой едой, следует выбирать бутерброды на завтрак, приготовленные из нежирного мяса и цельнозернового хлеба.

Кофе с сиропом

Эксперты говорят, что употребление черного кофе в умеренных количествах уменьшает воспаление в организме, но если вы добавляете сладкие сиропы, то все будет наоборот.

Сахар будет способствовать воспалению. Поэтому лучшим выбором будет классическое латте с молоком.

Сухие завтраки

Большинство холодных сухих завтраков имеют высокое содержание простых углеводов и добавленных сахаров и могут повышать уровень сахара в крови.

Следует выбирать каши с большим содержанием клетчатки и белка, чтобы предотвратить колебания уровня сахара в крови и помочь организму усвоить углеводы.

Хлеб

Нет ничего более вкусного, как кусочек тоста с теплым маслом утром. Но, к сожалению, белый хлеб готовится из белой муки, которая быстро усваивается и может привести к ощущению голода через час-два. Белая рафинированная мука связана с повышением уровня воспаления.

Яичница с беконом

Еще один популярный вид завтрака, в котором много жиров - растительное масло и жирный бекон.

Вместо яичницы лучше сделать омлет с курицей и овощами. Он будет гораздо более полезен для организма.

В каком времени лучше завтракать

Завтракать лучше всего в течение часа после пробуждения, идеально - между 6 и 10 часами утра.

Обедать следует с 12 до 14 часов дня. Обед должен быть легче завтрака и сытнее ужина.

Выбирайте белковые продукты, салаты, но не налегайте на жирное.

Обычно те, кто пропускает обед, скорее всего, начнет восполнять нехватку еды двойной порцией ужина.