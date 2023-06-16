Повышают холестерин и провоцируют воспаление: 5 продуктов, которые нельзя есть на завтрак

Завтрак - это важный прием пищи, от которого зависит то, как человек будет чувствовать себя в течение дня. Важно избегать некоторых продуктов, которые только будут вредить здоровью.
Об этом сообщает EatThis, NotThat!
Насыщенный жир, содержащийся в бутербродах, выпечке и хлебобулочных изделиях, может способствовать повышению уровня холестерина и воспалению, если употреблять регулярно в течение длительного времени.
Также фаст-фуды содержат трансжиры, непосредственно связанные с более высоким уровнем воспаления в организме.
Чтобы снизить воспаление и иметь возможность наслаждаться любимой едой, следует выбирать бутерброды на завтрак, приготовленные из нежирного мяса и цельнозернового хлеба.
Эксперты говорят, что употребление черного кофе в умеренных количествах уменьшает воспаление в организме, но если вы добавляете сладкие сиропы, то все будет наоборот.
Сахар будет способствовать воспалению. Поэтому лучшим выбором будет классическое латте с молоком.
Большинство холодных сухих завтраков имеют высокое содержание простых углеводов и добавленных сахаров и могут повышать уровень сахара в крови.
Следует выбирать каши с большим содержанием клетчатки и белка, чтобы предотвратить колебания уровня сахара в крови и помочь организму усвоить углеводы.
Нет ничего более вкусного, как кусочек тоста с теплым маслом утром. Но, к сожалению, белый хлеб готовится из белой муки, которая быстро усваивается и может привести к ощущению голода через час-два. Белая рафинированная мука связана с повышением уровня воспаления.
Еще один популярный вид завтрака, в котором много жиров - растительное масло и жирный бекон.
Вместо яичницы лучше сделать омлет с курицей и овощами. Он будет гораздо более полезен для организма.
Завтракать лучше всего в течение часа после пробуждения, идеально - между 6 и 10 часами утра.
Обедать следует с 12 до 14 часов дня. Обед должен быть легче завтрака и сытнее ужина.
Выбирайте белковые продукты, салаты, но не налегайте на жирное.
Обычно те, кто пропускает обед, скорее всего, начнет восполнять нехватку еды двойной порцией ужина.
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