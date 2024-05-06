"Повышение ацетона": что делать при ухудшении состояния

Не слишком приятное физическое состояние, кетотическую гипогликемию, обычно называют "повышением ацетона" - из-за характерного запаха, похожего на "аромат" ацетона. Однако кетотическая гипогликемия может являться признаком серьезных заболеваний.

О том, что приводит к так называемому повышению ацетона и как помочь в этой ситуации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему повышается ацетон

Гипогликемия возникает вследствие уменьшения в крови уровня глюкозы (сахара). Организм, не получая нужное количество сахара из пищи, начинает вырабатывать энергию, перерабатывая отложения жира.

И именно во время этого процесса образуются кетоновые тела, в частности ацетон, которые придают специфический запах дыханию.

Наличие кетонов в организме можно проверить благодаря анализу мочи или крови, обратившись к врачу, или приобретя домашний экспресс-тест.

Обычно причиной гипогликемии является длительный интервал между приемами пищи - более 6 часов. Вызвать повышение ацетона также могут следующие факторы:

вирусная инфекция у детей;

обезвоживание;

сильный стресс;

слишком много физической активности и нагрузок;

недостаточное количество углеводов в пищевых продуктах во время диеты;

употребление определенных медикаментов.

Гипогликемия также может являться признаком серьезных заболеваний.

Повышение ацетона как признак болезни

Гипогликемия может приводить к ухудшению здоровья, отрицательно влияя на сосуды. Вследствие этого может ухудшаться зрение и патология сетчатки сосудов глаза. К тому же падение уровня глюкозы в крови может оказывать негативное влияние на работу мозга.

Повышение ацетона также может свидетельствовать о диабете 1 типа, если имеются следующие симптомы:

жажда и чрезмерное потребление жидкости;

повышенный аппетит;

частое мочеиспускание;

потеря веса;

усталость и слабость;

размытие зрения.

В таком случае рекомендуется обратиться к врачу для дальнейших обследований, диагностирования и подбора здоровой диеты - как и при повторении гипогликемии.

Симптомы кетотической гипогликемии

Выделяют три стадии гипогликемии: легкую, среднюю, при которой человеку необходима помощь посторонних, и тяжелую, при которой возникает гипогликемическая кома.

К признакам гипогликемии относятся:

внезапная и сильная слабость;

специфический запах ацетона;

повышенное выделение пота;

дрожь и ускорение пульса;

чувство голода, боль в области пупка;

тошнота или рвота.

Однако не все симптомы могут возникать при гипогликемии. Также могут возникать индивидуальные симптомы, в частности онемение или покалывание верхней губы, языка или участка носа.

При гипогликемической коме происходит оцепенение или полная потеря сознания.

Что делать при повышении ацетона

В случае гипогликемии в легкой стадии нужно оказать доврачебную помощь, повысив уровень сахара в крови следующими способами:

дать 4-5 кусочков сахара или сладкую конфету, варенье или мед;

дать сладкий напиток, чай с сахаром или соком.

При гипогликемической коме человека нужно положить на бок, удалить пищу или посторонние предметы из полости рта и вызвать скорую. Кроме этого, если присутствует такой симптом, как рвота, необходимо обратиться к врачу.

Как избежать гипогликемии

Несмотря на то, что способы предотвращения кетотической гипогликемии не гарантируют ее избегание, снизить риски возникновения такого состояния возможно.

Уменьшить вероятность гипогликемии помогают следующие действия: