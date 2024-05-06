"Повышение ацетона": что делать при ухудшении состояния
Не слишком приятное физическое состояние, кетотическую гипогликемию, обычно называют "повышением ацетона" - из-за характерного запаха, похожего на "аромат" ацетона. Однако кетотическая гипогликемия может являться признаком серьезных заболеваний.
О том, что приводит к так называемому повышению ацетона и как помочь в этой ситуации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
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Почему повышается ацетон
Гипогликемия возникает вследствие уменьшения в крови уровня глюкозы (сахара). Организм, не получая нужное количество сахара из пищи, начинает вырабатывать энергию, перерабатывая отложения жира.
И именно во время этого процесса образуются кетоновые тела, в частности ацетон, которые придают специфический запах дыханию.
Наличие кетонов в организме можно проверить благодаря анализу мочи или крови, обратившись к врачу, или приобретя домашний экспресс-тест.
Обычно причиной гипогликемии является длительный интервал между приемами пищи - более 6 часов. Вызвать повышение ацетона также могут следующие факторы:
- вирусная инфекция у детей;
- обезвоживание;
- сильный стресс;
- слишком много физической активности и нагрузок;
- недостаточное количество углеводов в пищевых продуктах во время диеты;
- употребление определенных медикаментов.
Гипогликемия также может являться признаком серьезных заболеваний.
Повышение ацетона как признак болезни
Гипогликемия может приводить к ухудшению здоровья, отрицательно влияя на сосуды. Вследствие этого может ухудшаться зрение и патология сетчатки сосудов глаза. К тому же падение уровня глюкозы в крови может оказывать негативное влияние на работу мозга.
Повышение ацетона также может свидетельствовать о диабете 1 типа, если имеются следующие симптомы:
- жажда и чрезмерное потребление жидкости;
- повышенный аппетит;
- частое мочеиспускание;
- потеря веса;
- усталость и слабость;
- размытие зрения.
В таком случае рекомендуется обратиться к врачу для дальнейших обследований, диагностирования и подбора здоровой диеты - как и при повторении гипогликемии.
Симптомы кетотической гипогликемии
Выделяют три стадии гипогликемии: легкую, среднюю, при которой человеку необходима помощь посторонних, и тяжелую, при которой возникает гипогликемическая кома.
К признакам гипогликемии относятся:
- внезапная и сильная слабость;
- специфический запах ацетона;
- повышенное выделение пота;
- дрожь и ускорение пульса;
- чувство голода, боль в области пупка;
- тошнота или рвота.
Однако не все симптомы могут возникать при гипогликемии. Также могут возникать индивидуальные симптомы, в частности онемение или покалывание верхней губы, языка или участка носа.
При гипогликемической коме происходит оцепенение или полная потеря сознания.
Что делать при повышении ацетона
В случае гипогликемии в легкой стадии нужно оказать доврачебную помощь, повысив уровень сахара в крови следующими способами:
- дать 4-5 кусочков сахара или сладкую конфету, варенье или мед;
- дать сладкий напиток, чай с сахаром или соком.
При гипогликемической коме человека нужно положить на бок, удалить пищу или посторонние предметы из полости рта и вызвать скорую. Кроме этого, если присутствует такой симптом, как рвота, необходимо обратиться к врачу.
Как избежать гипогликемии
Несмотря на то, что способы предотвращения кетотической гипогликемии не гарантируют ее избегание, снизить риски возникновения такого состояния возможно.
Уменьшить вероятность гипогликемии помогают следующие действия:
- ограничение периода "голодания", то есть длительных интервалов между приемами пищи, особенно у детей;
- употребление детьми подслащенных напитков (маленькими глотками) в случае плохого аппетита и простуды;
- следить за рационом и избегать недостатка калорий;
- регулярно проходить медицинское обследование и проверять уровень глюкозы в крови.
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