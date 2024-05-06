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"Повышение ацетона": что делать при ухудшении состояния

Понедельник 06 мая 2024 14:00
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"Повышение ацетона": что делать при ухудшении состояния Почему повышается ацетон (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Не слишком приятное физическое состояние, кетотическую гипогликемию, обычно называют "повышением ацетона" - из-за характерного запаха, похожего на "аромат" ацетона. Однако кетотическая гипогликемия может являться признаком серьезных заболеваний.

О том, что приводит к так называемому повышению ацетона и как помочь в этой ситуации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Используемые источники для подготовки материала: Бережи себе, EnableMe Ukraine.

Почему повышается ацетон

Гипогликемия возникает вследствие уменьшения в крови уровня глюкозы (сахара). Организм, не получая нужное количество сахара из пищи, начинает вырабатывать энергию, перерабатывая отложения жира.

И именно во время этого процесса образуются кетоновые тела, в частности ацетон, которые придают специфический запах дыханию.

Наличие кетонов в организме можно проверить благодаря анализу мочи или крови, обратившись к врачу, или приобретя домашний экспресс-тест.

Обычно причиной гипогликемии является длительный интервал между приемами пищи - более 6 часов. Вызвать повышение ацетона также могут следующие факторы:

  • вирусная инфекция у детей;
  • обезвоживание;
  • сильный стресс;
  • слишком много физической активности и нагрузок;
  • недостаточное количество углеводов в пищевых продуктах во время диеты;
  • употребление определенных медикаментов.

Гипогликемия также может являться признаком серьезных заболеваний.

Повышение ацетона как признак болезни

Гипогликемия может приводить к ухудшению здоровья, отрицательно влияя на сосуды. Вследствие этого может ухудшаться зрение и патология сетчатки сосудов глаза. К тому же падение уровня глюкозы в крови может оказывать негативное влияние на работу мозга.

Повышение ацетона также может свидетельствовать о диабете 1 типа, если имеются следующие симптомы:

  • жажда и чрезмерное потребление жидкости;
  • повышенный аппетит;
  • частое мочеиспускание;
  • потеря веса;
  • усталость и слабость;
  • размытие зрения.

В таком случае рекомендуется обратиться к врачу для дальнейших обследований, диагностирования и подбора здоровой диеты - как и при повторении гипогликемии.

Симптомы кетотической гипогликемии

Выделяют три стадии гипогликемии: легкую, среднюю, при которой человеку необходима помощь посторонних, и тяжелую, при которой возникает гипогликемическая кома.

К признакам гипогликемии относятся:

  • внезапная и сильная слабость;
  • специфический запах ацетона;
  • повышенное выделение пота;
  • дрожь и ускорение пульса;
  • чувство голода, боль в области пупка;
  • тошнота или рвота.

Однако не все симптомы могут возникать при гипогликемии. Также могут возникать индивидуальные симптомы, в частности онемение или покалывание верхней губы, языка или участка носа.

При гипогликемической коме происходит оцепенение или полная потеря сознания.

Что делать при повышении ацетона

В случае гипогликемии в легкой стадии нужно оказать доврачебную помощь, повысив уровень сахара в крови следующими способами:

  • дать 4-5 кусочков сахара или сладкую конфету, варенье или мед;
  • дать сладкий напиток, чай с сахаром или соком.

При гипогликемической коме человека нужно положить на бок, удалить пищу или посторонние предметы из полости рта и вызвать скорую. Кроме этого, если присутствует такой симптом, как рвота, необходимо обратиться к врачу.

Как избежать гипогликемии

Несмотря на то, что способы предотвращения кетотической гипогликемии не гарантируют ее избегание, снизить риски возникновения такого состояния возможно.

Уменьшить вероятность гипогликемии помогают следующие действия:

  • ограничение периода "голодания", то есть длительных интервалов между приемами пищи, особенно у детей;
  • употребление детьми подслащенных напитков (маленькими глотками) в случае плохого аппетита и простуды;
  • следить за рационом и избегать недостатка калорий;
  • регулярно проходить медицинское обследование и проверять уровень глюкозы в крови.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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