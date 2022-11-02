"Пьяный приходил ночью домой и бил маму": Андрей Данилко впервые рассказал об отце
Андрей Данилко впервые поделился детскими воспоминаниями о своем отце, и признался, что родитель, приложившись к бутылке, пьяным поднимал руку на его маму, из-за чего будущей звезде приходилось ночью выбегать из дома и вызывать правоохранителей.
Об этом народный артист Украины рассказал в интервью Катерине Гордеевой в программе "Скажи Гордеевой".
Знаменитый певец также отметил, что заикание, от чего он страдал будучи еще ребенком, могло возникнуть именно на почве таких семейных ссор, и связано с отцом.
"Я заикался очень сильно. Поэтому не разговаривал, так как стеснялся. И меня даже лечила "бабка". Я не верил в это, но мне она выкатывала яйцом", - вспоминает Данилко.
Так, еще в Полтаве в возрасте около 15 лет он с подругой отправился к знахарке, которую рекомендовали знакомые.
"Я думал: там какая-то бабка-колдунья, но дверь открыла как будто учительница младших классов, (женщина) средних лет... Надо было какой-то свой ритуал провести, она выливала на воске. И она говорит такую фразу, которую я понял через лет 20, наверное, что она имела в виду: "У тебя перепуг от человека, которого на этой планете нет". То есть он умер. Я потом понял, что это - папа", - рассказал он.
Так, вспоминает Андрей, в детстве его отец Михаил "устраивал вечерние концерты" - пьяным приходил домой и бил маму, Светлану Ивановну Волкову.
Андрей Данилко в детстве со своей мамой (архивное фото)
"После полуночи, выпивший. И я боялся всегда вот этого звука (постучал, - Ред.) - в окно. Это значит папа. "Света, Света, давай побеседуем". Вот это слово: "давай побеседуем" - я понимал, что сейчас мне еще минуту полежать, и потом я подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю маленькую табуреточку, и бегу к таксофону, набираю "02". "Выезжайте! Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил", - говорит знаменитость.
При этом Данилко уточнил, что объектом такой агрессии со стороны отца всегда была его мама, а на самого мальчика мужчина руку поднял только однажды.
"Он меня раз ударил, потом извинялся. (Бил) маму. Это то поколение - дети той войны. У меня есть предположение, я думаю, там были проблемы, сексуального плана", - высказался артист.
Андрей объяснил, что когда первого мужа его мамы посадили в тюрьму за изнасилование, она тогда сказала: "Такого быть не могло".
Мама Андрея Данилко Светлана Ивановна Волкова (архивное фото)
"Потому что у него была проблема. И у них ничего даже не было. После войны, наверное, какие-то стрессы. И он на себя взял вину. И он сидел в тюрьме 10 лет за изнасилование, хотя он этого не делал. Я думаю, такая проблема. Поэтому все пили. И пили плохой алкоголь, естественно, и самогонку", - делится мыслями певец.
Отвечая на вопрос, простил ли он своего отца за рукоприкладство и что его не было рядом, Данилко подчеркнул, что у него "даже такой вопрос не стоял".
"Это было - и было. Я не судья, и у меня не было на него какой-то обиды", - говорит артист.
Также Андрей считает, что ситуация с отцом и вынужденное детство без родителя "аукнулись" в его взрослой жизни, что шоумен по этим причинам сам до сих пор не обзавелся семьей.
Андрей Данилко поделился детскими воспоминаниями (фото: скриншот)
"Я понимаю, что у меня нету... и у меня поэтому, наверное, не случилась и семья - у меня не было примера. Это я сейчас понимаю. Вот когда говорят о примере, дети же "обезьянничают". Может быть, я больше набрался в художественной школе, в театре-студии "Гротеск", потому что я копировал режиссера, или учителя по рисованию. Я больше в этой сфере крутился...
Я дома не находился, потому что там не было места: 11 квадратных метров, отсутствие кухни, туалет на улице общий для всего двора...
Но в этом не было никакой проблемы, я был очень счастливый, потому что мы не знали, как бывает по-другому. И все, что мне хотелось, я мог всегда получить. Каким образом? Ходил, собирал и сдавал бутылки, щедровал, засевал", - делится Данилко воспоминаниями о детстве.
Видео: Андрей Данилко рассказал о своем отце, который пьяным поднимал руку на маму
Мама Андрея Данилко Светлана Ивановна Волкова происходила из дворянского рода Хоментовских, другом семьи которых был известный украинский художник Илья Репин. Женщина ушла из жизни два года назад в возрасте 82 лет. Сам же артист не стал тогда афишировать случившееся горе в семье.
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