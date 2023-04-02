Без учебников и с минимумом домашних заданий: украинка рассказала об учебе в британской школе

Какой учебный процесс в британских школах

Учеба начинается в 8:30, а заканчивается в 15:00. Ученов, которые опаздывают, встречает директор на рецепции и напоминает им, что правилами школы запрещено опаздывать.

По словам Сичкарь, при воспитательных беседах часто отмечается, что школа имеет свои правила и законы и их нужно соблюдать. Дисциплина и взаимоуважение имеют очень важное значение. Когда учитель делает замечание ученику, что разговоры на уроке являются неуважением к другим, то такой аргумент работает.

В школе разработан алгоритм действий на случай, если ребенок не реагирует на замечания. Если устное замечание осталось без внимания, имя нарушителя записывают на доске.

Если и это не дало результата, то учитель посылает эмейл в так называемую "mediation team": тогда представитель данной команды проводит воспитательную беседу с ребенком и объясняет, почему его поведение недопустимо. Соответственно учитель не тратит свое время на отдельного ученика, а занимается классом.

Обучение без учебников и тетрадей

Школьники приходят в школу только с ручкой, карандашом и обедом. Их тетради хранятся в классах. Ими школьников обеспечивает школа. Учебники почти не используются на уроках.

Классные комнаты закреплены за учителями, а не за учениками. Каждый класс оснащен проектором или интерактивной доской: все материалы к урокам учителя готовят в виде презентаций и распечатанных материалов.

Домашние задания все в Google Classroom. Их задают раз в неделю или реже и не всегда проверяют во время урока.

Каждый урок начинается с заданий на повторение пройденного на предыдущем уроке задания.

"От детей не требуют зазубрить наизусть десятки формул, теорем, правил. В кабинетах математики, науки есть много стендов, где написаны формулы. Но формулы часто есть и в самих задачах даже во время теста. Учеников учат понимать и уметь пользоваться изученным материалом. Учителя часто говорят: "запомнить все невозможно. Но важно знать, где найти формулу для решения определенной задачи и как ее использовать", - говорит Сичкарь и сознаётся, что это больше всего понравилось в образовательном процессе.

Детей на уроках часто поощряют к дискуссии, чтобы они делились своим опытом и мыслями.

Разделение школьников на группы и предметы по выбору

На уроки детей делят на группы в соответствии с их способностями. Есть сильные группы, средние и более слабые. Программу также адаптируют в соответствии с уровнем группы.

Если ребенок хорошо знает математику, но не очень хорошо английский, то на математику он будет ходить с более сильными детьми, а на английский с более слабыми.

В 10-11 классах начинается профильное обучение. В 9 классе (14 лет) ученики выбирают 4 предмета, которые они будут изучать в выпускных классах. Также 4 предмета являются обязательными - английский язык, математика, физкультура и наука (биология, физика, химия).

В 11 классе дети сдают государственные экзамены по всем этим предметам и поступают в колледж. Обучение в колледже длится 2 или 3 года (16-18 лет) и является бесплатным и обязательным для всех.