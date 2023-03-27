У ребенка проблемы с обучением? Эти 4 шага помогут родителям его мотивировать

Учебный процесс требует много усилий как со стороны ребенка, так и от его родителей. Особенно это касается учеников младших классов, ведь они еще не полностью понимают важность обучения и часто не имеют нужной мотивации.

О том, что делать родителям, если у ребенка проблемы с мотивацией, советуют эксперты частной школы на странице Robocode_ru в Instagram .

Оставайтесь положительными

Напомните, что вы и ваш ребенок в одной команде. Это поможет вам быть влиятельным, а это - важнейший инструмент отцовства.

Реагировать на своих детей через призму эмоций - неэффективно и наоборот усугубит ситуацию.

Помните, ваш ребенок, когда демонстрирует апатию к обучению, не ведет себя так намеренно. Ваша работа - помочь ему научиться быть ответственным.

Помните, что только в хорошем настроении можно сделать что-нибудь интересное.

Создайте расписание

Вы вместе можете решить, какое количество часов ребенок должен посвятить обучению, а какое - отдыху.

Некоторые дети слушают музыку во время учебы, и это нормально. Ее включают обычно на телефоне и это означает, что YouTube и мессенджеры будут отвлекать от важных дел. Можно включить музыку, но отложить телефон подальше и выключить уведомления о сообщениях во время выполнения заданий.

Покажите на своем примере, как эффективно работает расписание.

Хвалите процесс, а не результат

Первые попытки бывают неудачными. Каждый ребенок в своем темпе овладевает новыми навыками.

Если вы будете ценить только удачные попытки, появится страх негативной оценки, опасения не оправдать ожидания. Это будет усиливать мотивацию избегания.

Лучший выход - поддержка и похвала за усилия, сосредоточенность, труд. Настойчивость создает результат.

Проявляйте любознательность и поощряйте исследования

Дети дошкольного возраста по своей природе мотивированы игрой, а ученики начальной школы - интересными исследованиями и желаниями приобрести мастерство.

Взрослые могут усиливать эти мотивы посредством положительной обратной связи. Обычно дети бессознательно копируют их любознательность.

В возрасте 6-10 лет важно следовать интересам ребенка, поощрять любые попытки познания окружающего мира.

Следите за инфопространством интересов ребенка, это поможет вам быть на одной волне с ним.