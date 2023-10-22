Из подростка-гота в настоящую леди: как изменилась главная звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал

Роль Жени в "Сватах"

Очень юная Аня появилась в истории сериала уже в пятом сезоне. Она играла упрямую и привередливую школьницу, которой, на самом деле, просто не хватает родительского внимания, заботы и простых разговоров о наболевшем.

Свою злость и обиду она направила в рок-музыку. Как можно увидеть в сериале, Женя является солисткой группы, которую она создала со своими друзьями готами. Кстати, любовь к этой культуре у Жени также взята за основу бунта.

Но потом главная героиня актрисы благодаря своим бабушкам и дедушкам превратилась до неузнаваемость.

Именно со "Сватов" и начался ее творческий путь. И можно сказать, очень удачный, ведь в 29 лет Аня играет роль в 38 проектах.

Анна Кошмал в сериале "Сваты" (фото: Кинориум)

Творческий путь Анны Кошмал

В свои 15 Кошмал даже представить себе не могла, что в 29 она будет столь востребованной актрисой украинского кино и театра. Однако почти во всех своих работах, Аня получает главные роли. Ее типаж и умение играть "хороших девушек" и "стерв" очень импонирует режиссерам.

Постер из фильма "Сашка" (фото: Кинориум)

Девушка вообще играет в мелодрамах и ее персонажи очень разные по характеру, темпераменту и жизненным ситуациям. Но с каждой новой героиней актриса становится более профессиональной.

Ее любят зрители, ведь Анна играет искренне и профессионально. Она сама поет, танцует и дополняет своих персонажей.

За ее плечами много образов и много ролей, но в народе ее все еще называют "Женька из Сватов".

Творческий путь Анны Кошмал (фото: Кинориум)

Внешние изменения Кошмал

Уже более 3 лет молодая мама и счастливая жена загадочного супруга занимается йогой, а более 5 лет не употребляет мясо. И если сравнить ее первую роль и нынешнюю реальность, можно сказать, что Аня провела над собой огромную работу.

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Сейчас девушка выглядит очень изящно и привлекательно. Она следит не только за телом, но и за лицом и волосами, ведь имеет собственную марку натуральной косметики.

Актриса выбирает все органическое и натуральное и это очень положительно влияет на ее невероятную внешность.

Как изменилась Женя из "Сватов" (фото: instagram.com/smorkovkina)