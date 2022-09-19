"Казали виїхати на захід України": актриса Анна Кошмал заявила, що її попереджували про війну

Зірка серіалу "Свати", українська акторка Анна Кошмал розповіла, що її завчасно попередили, що Росія нападе на Україну. Артистці порадили виїхати на захід України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк для YouTube .

За словами акторки, вона сподівалася, що це неправдива інформація. Про початок війни її попереджали ще на початку лютого.

"Ми знали, що вона почнеться. Нас попереджали багато разів. Всі ми сподівалися, що це не відбудеться. Знали ще до 24 лютого, що будуть бомбити. Але це було наскільки фантастично і страшно. Ми відмовлялися в це вірити", - сказала зірка.

Акторка Анна Кошмал розповіла, як для неї розпочалась війна (instagram.com/smorkovkina)

Також вона зазначила, що її просили покинути Київ хоч з 19 по 25 лютого, але вона вирішила залишитися, тому що мала багато робочих справ і не хотіла підводити людей.

"Нам казали, що 19 по 25 буде наступ, виїдьте хоч на цей тиждень на захід України. Ми не розуміли всю серйозність.В мене гастролі, репетиції, зобов'язання. Я не могла людей підвести. 19 числа після вистави мені подзвонили і сказали, що треба збиратися і їхати, бо вже ось-ось", - сказала Кошмал.

Акторка Анна Кошмал розповіла, як для неї розпочалась війна (скрін)

Після того Анна поділилася інформацією з колегами-акторками, які тоді їздили з нею з гастролями. Після почутого всі мовчали, усвідомлюючи можливу катастрофу.

"Ми сиділи мовчки. Це таке відчуття, коли ніхто не знає, що буде далі. Треба щось робити, а що робити - ти не знаєш. Я пам'ятаю цей страх за тим столом", - додала вона.

Коли російські ракети атакували Київ, то акторка була у своїй квартирі поблизу вокзалу.