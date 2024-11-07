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Подколоченная уха: не рецепт, а сокровище из Хмельнитчины

Подколоченная уха - блюдо из Хмельнитчины (скриншот / Кулінарні витівки)
Автор: Людмила Рябухіна

Подколоченная уха - сытное первое блюдо, которое могли готовить постным, только с грибами, или добавлять мясо. Иногда уху перед подачей украшали поджаренным луком.

О том, как готовить подколоченную уху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для подколоченной ухи

Для того чтобы приготовить подколоченную уху, понадобятся следующие ингредиенты:

  • свинина - 300 г
  • лук - 1/2 шт.
  • сушеные грибы - 50 г
  • мука - 5 ст. л.
  • соль - 1/2 ч. л.
  • перец - 1/4 ч. л.
  • лавровый лист - 2 шт.

Как готовить подколоченную уху

Для того чтобы сварить подколоченную уху, сушеные грибы нужной залить водой и отварить до кипения. После этого воду сливают, а грибы промывают под проточной водой.

После промывания грибы заливают 1 л воды и снова ставят кастрюлю на огонь. Мясо нужно порезать на мелкие кубики либо полоски. Для этого блюда можно использовать свинину или говядину.

Как нарезать мясо для ухи (скриншот / Кулінарні витівки)

Нарезанное мясо переложите в глубокую сковороду, подсолите и поперчите. Жарить мясо нужно до насыщенной корочки.

Когда грибная уха начнет кипеть, переложите в кастрюлю мясо. Перемешайте блюдо и приготовьте заправку.

Для этого почистьте лук. Если луковица большая, советуют использовать только половину. Измельчите лук ножом и обжарьте до золотистого цвета на той сковородке, в которой готовилось мясо.

Готовый лук добавьте к ухе вместе с лавровым листом. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на маленький огонь.

Всыпьте в сковороду муку, помешивая, обжарьте ее до золотистого цвета. Этот ингредиент сделает уху более густой.

Как обжарить муку для ухи (скриншот / Кулінарні витівки)

Понемногу влейте в муку кипяток, перемешивая ингредиенты. Мука с водой должна образовать консистенцию сметаны.

Когда грибная уха закипит, в нее нужно добавить обжаренную муку - но делать это в несколько этапов. В этот момент также нужно забрать лавровые листья.

Тщательно перемешайте блюдо, чтобы полностью растворить муку. Тогда еще раз доведите жидкость до кипения - и подколоченная уха готова.

 

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