Подколоченная уха: не рецепт, а сокровище из Хмельнитчины

Что нужно для подколоченной ухи

Для того чтобы приготовить подколоченную уху, понадобятся следующие ингредиенты:

свинина - 300 г

лук - 1/2 шт.

сушеные грибы - 50 г

мука - 5 ст. л.

соль - 1/2 ч. л.

перец - 1/4 ч. л.

лавровый лист - 2 шт.

Как готовить подколоченную уху

Для того чтобы сварить подколоченную уху, сушеные грибы нужной залить водой и отварить до кипения. После этого воду сливают, а грибы промывают под проточной водой.

После промывания грибы заливают 1 л воды и снова ставят кастрюлю на огонь. Мясо нужно порезать на мелкие кубики либо полоски. Для этого блюда можно использовать свинину или говядину.

Как нарезать мясо для ухи (скриншот / Кулінарні витівки)

Нарезанное мясо переложите в глубокую сковороду, подсолите и поперчите. Жарить мясо нужно до насыщенной корочки.

Когда грибная уха начнет кипеть, переложите в кастрюлю мясо. Перемешайте блюдо и приготовьте заправку.

Для этого почистьте лук. Если луковица большая, советуют использовать только половину. Измельчите лук ножом и обжарьте до золотистого цвета на той сковородке, в которой готовилось мясо.

Готовый лук добавьте к ухе вместе с лавровым листом. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на маленький огонь.

Всыпьте в сковороду муку, помешивая, обжарьте ее до золотистого цвета. Этот ингредиент сделает уху более густой.

Как обжарить муку для ухи (скриншот / Кулінарні витівки)

Понемногу влейте в муку кипяток, перемешивая ингредиенты. Мука с водой должна образовать консистенцию сметаны.

Когда грибная уха закипит, в нее нужно добавить обжаренную муку - но делать это в несколько этапов. В этот момент также нужно забрать лавровые листья.

Тщательно перемешайте блюдо, чтобы полностью растворить муку. Тогда еще раз доведите жидкость до кипения - и подколоченная уха готова.