Сезон теплиц. Какие овощи выращивают в Украине зимой и ждать ли снижения цен

Цены на свежие огурцы, помидоры и зелень зимой бьют по карману, ведь в магазинах доступна только импортная и тепличная продукция. Хотя украинские аграрии активно развивают тепличный сектор, стоимость овощей в ближайшее время будет оставаться высокой из-за целого ряда факторов.

При подготовке использовались публикации Telegram-канала Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, данные сайта Минфин и сетей супермаркетов АТБ, "Сільпо", Novus, комментарии аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки и руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяны Попович.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах работают тепличные хозяйства, что в них выращивают и будут ли цены на украинские овощи из теплиц доступнее импорта.

Украинских теплиц становится больше

В теплицах возможно выращивать овощи круглый год, что позволяет потребителям покупать свежие местные продукты в течение всего года. Особенно это важно в осенне-зимний период, когда доступность свежих овощей из открытого грунта ограничена.

Как рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, сейчас есть тенденция к развитию органического выращивания овощей в теплицах, которая предусматривает отказ от использования синтетических удобрений и пестицидов. Это повышает качество продукции и делает ее более привлекательной для потребителей.

К тому же, в 2022 году Министерство агрополитики и продовольствия запустило грантовую поддержку садоводства и теплиц для украинских хозяйств.

Как отметил первый заместитель министра Тарас Высоцкий, программа на строительство теплиц охватывает овощные культуры (самые популярные – огурцы и помидоры), ягоды, салаты и цветы.

За 2023 год гранты на теплицы получили 27 предприятий на 139,8 млн гривен, а первые результаты программы ожидают уже весной этого года.

Фото: в теплицах выращивают помидоры, огурцы, зелень (Getty Images)

Ранние овощи из теплиц. Где и что выращивают в Украине

Тепличные хозяйства наиболее развиты в шести регионах Украины. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал, что лидером по площади теплиц сейчас является Закарпатская область – 20% от общей площади.

Также среди лидеров:

Тернопольская область (15%),

Киевщина (8%),

Ровенская область (8%),

Днепропетровщина (8%),

Винницкая область (7%).

Татьяна Попович привела пример развития тепличного сектора Тернопольской области. Регион с аграрным потенциалом и предприимчивыми фермерами обеспечивает внутренний рынок качественными и свежими овощами. Тепличный сезон начнётся во второй половине апреля, уже тогда на рынке появятся первые партии продукции.

С учетом климатической зоны в украинских теплицах выращивают в больших объемах преимущественно: огурцы и корнишоны, помидоры, овощи листовые, капусту.

Огурцы и помидоры занимают 96,3% посевных площадей в закрытом грунте, отметил эксперт УКАБ Максим Гопка.

Почему стоимость растет

Цены на овощи в Украине изменились вследствие войны, экономической нестабильности и значительных производственных затрат, особенно связанных с ростом цен на энергоносители и удобрения.

Эти факторы могли привести к повышению стоимости овощей по сравнению с предыдущими годами, выразила мнение руководитель отдела маркетинга рынка "Шувар".

Повышение цен из-за роста затрат

Затраты на производство, включая энергоносители и удобрения, оказывают влияние на конечную цену продукции. Это может привести к повышению цен на овощи, особенно выращенные в теплицах.

Конкуренция с импортными овощами

Импорт овощей, особенно из стран, где производственные затраты ниже, может влиять на рыночные цены, создавая дополнительное давление на украинских производителей.

Внутренний спрос и экономическая ситуация

Спрос населения и общая экономическая ситуация в стране также оказывают влияние на ценообразование. В условиях войны и экономических затруднений может наблюдаться уменьшение спроса на дорогие продукты.

Региональные отличия

Цены на овощи могут варьироваться в разных регионах Украины в зависимости от местных условий выращивания, доступности продукции и транспортных расходов.

Сколько стоят огурцы, помидоры и зелень

РБК-Украина сравнило цены на свежие овощи в прошлом году и в январе 2024 года по крупнейшим супермаркетам.

Так, огурцы в январе 2023 стоили 78,85 грн, сейчас средняя цена составляет 86,15 грн. При этом импортные огурцы из Турции в АТБ продают по 64,95 грн/кг, а тепличные огурцы из Украины стоят 119 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Помидоры в прошлом году продавали по цене 83,93 грн/кг. На 18 января 2024 года стоимость тепличных томатов из Турции в АТБ составляет – 89,89 грн/кг, в Novus украинские красные помидоры стоят 89,99 грн/кг, сливки – 149 грн/кг, коктейльные – 99,9 грн/кг.

Скриншот novus.online

Листья зеленого салата в январе 2023 можно было приобрести в среднем за 55,67 грн/пучок. Упаковка салата "Пучок-свежачок" (Украина) в "Сільпо" обойдется в 64,99 грн. Такая же цена в сети Novus.

Скриншот shop.silpo.ua

Будут ли овощи из теплиц дешевле импортных

Хотя свежие овощи с наступлением холодного периода всегда дорожают, в прошлом году на рост цен дополнительно повлияли блэкауты из-за обстрелов РФ.

В этом году массовых отключений электроэнергии пока удается избежать. Однако при формировании стоимости учитывается много факторов, поэтому цена на овощи не будет меньшей даже с учетом предложения украинских тепличных хозяйств.

Максим Гопка отметил, что цены на украинские тепличные овощи чаще всего выше импортных, ведь затраты на производство больше, чем в странах импортерах.

Пока на отечественном рынке предложение тепличных овощей низкое. Большие объемы будут появляться на рынке примерно с конца февраля-начала марта.

"Цены на такой вид овощей не будут намного дешевле, поскольку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на электричество и горючее выросли", – прогнозирует аналитик УКАБ.

Похожее мнение выразила представитель оптового рынка "Шувар".

"Что касается возможности снижения цен по сравнению с прошлым годом, это зависит от многих факторов, включая общую экономическую динамику, стоимость производственных ресурсов и изменения в мировых ценах на продовольствие", – говорит Татьяна Попович.

В условиях войны и экономической нестабильности трудно прогнозировать снижение цен, особенно если учесть, что затраты на производство остаются высокими, резюмировала эксперт.