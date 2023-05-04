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Удобрите огурцы этим средством и они сразу пойдут в рост, а потом завалят урожаем

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Четверг 04 мая 2023 09:52
Удобрите огурцы этим средством и они сразу пойдут в рост, а потом завалят урожаем Фото: Чем удобрить огурцы для их роста (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Посадка огурцов обычно происходит в конце апреля и начале мая, когда температура почвы нагревается не меньше 12 градусов. Когда ваши побеги прорастут, вам захочется, чтобы они были сильными и крепкими.

О том, чем подкормить огурцы для их буйного роста, рассказали на канале "Советы биолога" на YouTube.

Как подкормить огурцы с помощью банановой кожуры

Банановая кожура - отличный и легкий способ удобрить ваши огурчики.

Как приготовить удобрение:

Изначально измельчите банановую кожуру ножницами, потом залейте двумя литрами теплой воды и дайте настояться в течение 24 часов. Полученный раствор процедите через сито.

После этого вам нужно стакан раствора развести тремя литрами воды. Растения необходимо поливать под корень.

Что нужно знать об огурцах

Огурцы – светолюбивые растения, однако в тени они тоже могут расти. Но урожай дадут меньше. И больше вероятность, что они раньше времени станут поражаться болезнями.

Если нет возможности посадить огурцы на солнечном участке, выбирайте сорта, предназначенные для теплиц – они более теневыносливые.

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