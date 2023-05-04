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Підгодуйте огірки цим засобом і вони відразу підуть в ріст, а потім завалять урожаєм

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Четвер 04 травня 2023 09:52
Підгодуйте огірки цим засобом і вони відразу підуть в ріст, а потім завалять урожаєм Фото: Чим удобрити огірки для їхнього зросту (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Посадка огірків зазвичай відбувається наприкінці квітня та на початку травня, коли температура грунту нагрівається не менше 12 градусів. Коли ваші пагони проростуть, вам захочеться, щоб вони були сильними та міцними.

Про те, чим підгодувати огірки для їхнього буйного зросту, розповіли на каналі "Поради біолога" на YouTube.

Як підгодувати огірки за допомогою бананової шкірки

Бананова шкірка - чудовий і легкий спосіб удобрити ваші огірочки.

Як приготувати добриво:

Спочатку подрібніть бананову шкірку ножицями, потім залийте двома літрами теплої води та дайте настоятися протягом 24 годин. Отриманий розчин процідіть через сито.

Після цього вам потрібно склянку розчину розвести трьома літрами води. Рослини потрібно поливати під корінь.

Що потрібно знати про огірки

Огірки - світлолюбні рослини, однак у тіні вони теж можуть рости. Але врожай дадуть менше. І більша ймовірність, що вони раніше часу будуть уражатись хворобами.

Якщо немає можливості посадити огірки на сонячній ділянці, вибирайте сорти, призначені для теплиць - вони більше витримують тінь.

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