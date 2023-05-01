Запомните их. Какие растения и овощи нельзя сажать рядом с картошкой

Если вы хотите вырастить картошку на своем огороде - вам нужно знать основные правила посадки. Это поможет вам получить отличный урожай этого овоща.

Какие овощи нельзя сажать с картошкой?

Изначально подготовьте почву к посадке, клубни нужно класть глубоко.

Убедитесь, что почва не слишком щелочная и не слишком кислая. Идеальный pH должен быть в пределах от 5,1 до 6,0. В идеале для посадки клубней следует выкопать щели глубиной 15 см, предварительно засыпав их грунтом, но не утрамбовывая его. Также не забудьте оставить пространство между растениями картофеля. Вокруг каждого, абсолютно со всех сторон, соблюдайте дистанцию ​​в 12 сантиметров, чтобы они росли здоровыми.

Помните, любой хороший огородник должен соблюдать это золотое правило - никогда не сажать картофель на том участке, где в прошлом году росли помидоры или баклажаны.

В противном случае они могут привлечь множество вредителей и другие подобные проблемы. Имейте в виду, что некоторые овощи могут повлиять на урожайность картофеля, если выращивать их поблизости.

Речь идет, в частности, о фасоли, брокколи, капусте, кукурузе, баклажанах, чесноке, луке, горохе или даже редисе.

Мало того, что ваш картофель не будет расти должным образом, но, прежде всего, эти неподходящие сочетания с другими овощами могут привлечь насекомых-вредителей, таких как жуки. Точно так же картофель не любит компанию огурцов, дынь, кабачков, помидоров или подсолнухов.

С чем можно садить картошку

Компанию картошке могут составить травы, такие как тимьян, орегано.