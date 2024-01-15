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Под Киевом отец убил младенца, потому что он плакал: детали трагедии

Киевская область, Понедельник 15 января 2024 12:50
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Под Киевом отец убил младенца, потому что он плакал: детали трагедии Фото: Под Киевом отец убил своего ребенка (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области 18-летний отец убил собственного малыша, потому что ребенок плакал.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали трагедии под Киевом

Событие произошло в одном из сел Киевской области. Сообщение о смерти ребенка поступило в полицию от медиков. На место проживание семьи прибыли сотрудники полиции.

Оказалось, что 18-летний отец младенца пытался ввести следствие в заблуждение. Он рассказывал, что в смерти дочери якобы виноваты медработники, которые накануне выписали жену вместе с ребенком из медицинского учреждения после лечения пневмонии у младенца.

Правоохранители выяснили, что в день трагедии супруга вышла в магазин, а мужчина остался дома с ребенком. Когда девочка начала плакать, отец ударил ее. После проведения судебно-медицинского исследования стало известно, что девочка умерла из-за нанесенной травмы головы.

Что угрожает мужчине

Следователи по согласованию ювенальных прокуроров Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток. Сейчас 18-летний мужчина находится под стражей.

Под Киевом отец убил младенца, потому что он плакал: детали трагедииОтец убил своего младенца под Киевом (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Как мы писали ранее, в Одесской области предупредили заказное убийство.

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полиция