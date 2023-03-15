ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове построят новый бизнес-хаб. Смотрите, каким он будет (фото)

Новина українською →
Львов, Среда 15 марта 2023 20:12
Во Львове построят новый бизнес-хаб. Смотрите, каким он будет (фото) У Львова появится новый бизнес-хаб (рендер проекта / lcci.com.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

В селе Зимна Вода возле Львова скоро появится новый современный бизнес-хаб PROSTIR.

В чем его особенность, зачем его возводят и как он будет выглядеть - читайте и смотрите ниже в материале Styler.

Каким будет PROSTIR

Известно, что это будет сладкий комплекс, полностью отвечающий требованиям рынка. Он спроектирован по направлению Build to Suit.

Он будет современным и открытым (например, не будет заборов), будет совмещать наличие складских, производственных, торговых и офисных помещений.

По словам авторов проекта, они "воплотили в форму идею наполненного жизнью пространства, побуждающего к развитию, реализации идей".

Еще одной особенностью бизнес-хаба является архитектурное решение, сочетающее в себе скандинавский минимализм, классический красный цвет фалуна и современные геометрические архитектурные формы.

Во Львове построят новый бизнес-хаб. Смотрите, каким он будет (фото)

Во Львове построят новый бизнес-хаб. Смотрите, каким он будет (фото)

Во Львове построят новый бизнес-хаб. Смотрите, каким он будет (фото)

Во Львове построят новый бизнес-хаб. Смотрите, каким он будет (фото)

Первые рендеры проекта (alterragroup.com.ua)

Зачем его строят и сколько будет стоить место?

По словам основателя девелоперской компании, занимающейся реализацией проекта, Дмитрия Ковальчука, сейчас во Львове и области есть много запросов от малого бизнеса на помещение площадью от 200 квадратных метров.

"Торговля, производство, склады и офисы - сочетание этих функций в одном пространстве будет продуктивным решением для малого бизнеса. Это прежде всего позволит повысить эффективность коммуникации", - комментирует он.

Предприниматели уже могут приобрести или арендовать площади от 200 до 800 квадратных метров. Всего бизнес-хаб имеет площадь около 11 тысяч "квадратов".

Известно, что стоимость минимального лота в комплексе будет ориентировочно составлять 140 тысяч долларов.

Во Львове построят новый бизнес-хаб. Смотрите, каким он будет (фото)

Склад в разрезе (рисунок: alterragroup.com.ua)

Добавим, что Зимна Вода - наибольшее село в Львовской области и одно из наибольших сел Украины. Через этот населенный пункт проходит железнодорожная линия Львов-Мостиска, а также автомагистраль Львов-Мостиска-Перемышль.

Тем временем в Киеве обещают скоро достроить уникальный мост-волну с "Азовстали".

Ранее архитекторы показали проект восстановления гимназии №47 в Харькове, разрушенной россиянами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов бизнес