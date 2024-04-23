Под Львовом на озере построят спортивно-рекреационную зону. Первые фото проекта

Как будет выглядеть новая спортивно-рекреационная зона

"Речь не о каком-либо капитальном строительстве на территории пляжа так называемого Щирецкого водохранилища, а исключительно о благоустройстве. Обустраивать спортивную базу будем за внебюджетные средства. А пользоваться ею смогут все желающие", - говорит Зубач.

На обустроенной территории будут развивать спортивную реабилитацию для украинских военных. Новую локацию сделают максимально инклюзивной.

Добавим, что решение исполнительного комитета Пустомытовского горсовета по проекту было единогласным.

"Озеро Навария находится в пользовании "Львовтеплоэнерго", но расположено на территории Пустомытовской громады. Поэтому Львов обратился к громаде Пустомит, чтобы та предоставила разрешение для благоустройства", - говорит чиновник.

Так будет выглядеть спортивно-рекреационная зона (фото: facebook.com/LubomyrZubach)

Какая концепция проекта

Архитектор Тарас Сулик рассказал, что проект предусматривает установку спортивных площадок и обустройство пешеходных дорожек. Также будут места для кемпинга, а еще планируют реорганизовать парковку.

"Все, чтобы достичь амбициозной цели - сделать на одной из локаций озера качественную спортивно-рекреационную зону в пределах направления UNBROKEN-Sport", - отмечает архитектор.

Добавим также, что реализацию проекта поддерживает Федерация гребного спорта, которая уже проводит тренировки для детей на наварийском озере.

Наварийское озеро сейчас (фото: facebook.com/LubomyrZubach)