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Под Львовом из-за стиральной машины 6-летняя девочка попала в больницу: что произошло

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Львовская область, Вторник 28 февраля 2023 11:58
Под Львовом из-за стиральной машины 6-летняя девочка попала в больницу: что произошло Возле Львова из-за стиральной машины возник пожар (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Дубляны Львовской области ночью в доме вспыхнула стиральная машинка. Из-за отравления 6-летний ребенок попал в больницу.

Об этом сообщили на странице ГСЧС в Facebook.

Что известно о пожаре

28 февраля в 02:47 спасателям поступило сообщение о пожаре в Дублянах на ул. Д. Галицкого, 21 в кирпичном двухэтажном жилом доме.

В результате огонь полностью уничтожил стиральную машинку и вещи домашнего обихода на площади 1 кв. м. В результате пожара отравилась продуктами горения дочь владелицы, 2016 года рождения, которую госпитализировали в больницу.

Пожар был ликвидирован до прибытия ГСЧС.

Под Львовом из-за стиральной машины 6-летняя девочка попала в больницу: что произошлоВо Львовской области загорелась стиральная машина (facebook.com/LVIVDSNS)

Как уберечься

Спасатели призывают украинцев осторожно обращаться с электрическими приборами и следить за их исправностью.

В частности, сейчас возможны перепады напряжения. К уязвимым приборам относятся телевизоры, стиральные машины, духовки и т.д. Так что до стабилизации ситуации лучше ограничить пользование ими или хотя бы использовать защитные методы.

Если электроснабжение в квартире или доме отсутствует, то нужно обязательно выключать электроприборы из розетки. Так как после подачи тока могут быть перепады напряжения.

Ранее мы сообщали, что в Киеве припаркованные машины мешали быстро потушить пожар.

Также мы писали, как сохранить бытовую технику при перебоях с электричеством.

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