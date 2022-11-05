Как сохранить бытовую технику при перебоях с электричеством: советы специалистов

Из-за постоянных отключений электроэнергии в Украине нужно осторожно подходить к использованию техники. Выбирать генераторы или зарядные станции следует с учетом потребностей и характеристик устройств.

Как отметили в компании, бытовая техника и электроника потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания и выключенном состоянии со штекером в розетке, поэтому из соображений экономии и безопасности обязательно нужно выключать устройства после использования.

"Следите за зарядом своих гаджетов, не допускайте полной разрядки батареи. Устройство, разряженное в ноль, теряет свою емкость и в дальнейшем будет дольше заряжаться и быстрее истощать аккумуляторную батарею", - советуют специалисты MOYO.

Кроме того, при полном отключении электроснабжения нужно как можно реже открывать холодильник, чтобы не запускать теплый воздух. Так холодильник быстрее наберет рабочую температуру, когда электроснабжение возобновится.

"Не включайте энергоемкие устройства в тройники или удлинители, ведь чем больше соединений, тем больше риск нагревания узла, что может вызвать замыкание во время перепадов поставки электроэнергии", - добавили в компании.

Решением на время непродолжительных отключений электричества в квартирах могут быть автоаккумуляторы, инверторы или зарядные станции (источники бесперебойного питания). В частных домах в помощь могут прийти топливные генераторы. "Но выбирать их лучше после консультации с продавцом, с учетом ваших потребностей и характеристик устройств, поскольку опрометчивая покупка может стоить вам сломанной домашней техникой", - добавили в MOYO.