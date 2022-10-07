Под Львовом археологи раскопали славянские жилища, которым тысяча лет: фото артефактов

По результатам проведения седьмого полевого сезона Плиснескской археологической экспедиции обнаружили сотни музейных экспонатов. Среди найденных предметов есть фрагменты керамической посуды разного времени, изделия из костей, камня и металлов.

"Всего удалось обнаружить 302 музейных предмета. Также совместно со "Спасательной археологической службой" мы изучили территорию Подгорецкого монастыря. Здесь изучали 7 недвижимых объектов, среди которых хозяйственные ямы, жилье XI в. и остатки двух каменных фундаментных кладок", - рассказал директор заповедника Владимир Шелеп.

Отмечается, что общая площадь археологических исследований составляет 400 квадратных метров.

Также ученые проводили археологические разведки, суть которых заключается в выявлении местонахождений древних исторических памятников и их научной регистрации. В 2022-м такие разведки работники заповедника провели в 7 населенных пунктах и 4 городищах: удалось открыть памятник археологии в селе Боратин.

Артефакты, обнаруженные при раскопках на территории заповедника "Древний Плиснеск" (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Как уточнил Шелеп, обнаруженные при раскопках 612 музейных экспонатов - это обломки посуды, металлические элементы, передает ZAXID.NET. При этом среди найденных исследователями предметов около 50 - уникальные. В частности, это острия стрел, бронзовые кольца, крестик.

Директор заповедника пояснил, что обнаруженные милитарные объекты - это оборонная линия, траншеи, недостроенные оборонные линии, контрфорсы между валами.

В ходе проведения археологической экспедиции было обнаружено два жилья, одно из них раскопали полностью.

"Это жилище XI в., в котором внутри был нижний жерновой камень. Это свидетельство того, что люди спешно убегали, верхний камень забрали с собой, потому что он ценнее. Им мололи зерно. Возле жилья обнаружили хозяйственные ямы X-XII вв. Видно, что это был комплекс: 2-3 жилья, хозяйственные постройки и ямы", - рассказал Шелеп.

На территории заповедника один из участков скансена был приспособлен под бортничество - этим промыслом занимались древние славяне. Там воссоздали 3 борта (простейшие ульи), 2 бревна-заготовки для бортей и стебель (место для хранения бортов зимой). Огород засеяли пшеном. А для юных посетителей заповедника "Древний Плиснеск" создали "археологическую песочницу".

Раскопки в "Древнем Плиснеске" и "археологическая песочница" на территории заповедника (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Быт древних славян в плисенской хижине и бортничество в "Древнем Плиснеске" (фото: facebook.com/architecturelvivregion)

Во Львовской ОГА напомнили, что в прошлом году было реконструировано подлинное славянское жилье Х века, в котором продемонстрирован быт древних славян.

Плиснеское городище - Плиснеско - возле села Подгорцы во Львовской области является одним из наибольших в Украине древнеславянским и древнерусским поселением. С VII века эту территорию населяли славянские племена карпатских хорватов, которых в Х веке завоевал Великий князь Киевский Владимир Великий. Летописный город пережил свой расцвет в составе Киевской Руси-Украины, пока его не сожгли монголы в XIII веке.

Отметим также, что площадь древнеславянского города Плиснеск в конце Х века достигала около 450 га - то есть почти в 45 раз больше, чем тогдашний Киев.