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Под Киевом рыбак поймал 30-килограммовую рыбу: видео с трофеем

Киевская область, Вторник 20 февраля 2024 09:45
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Под Киевом рыбак поймал 30-килограммовую рыбу: видео с трофеем Рыбалка поймал огромного толстолоба (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области мужчине удалось выловить из водоема гигантскую рыбу. Речь идет о толстолобике, который весит 30 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Рыбалка показал улов

Рыбаки отмечают, что общий вес толстолобика составляет 29.3 кг.

"Страшная машина", - иронически говорит на видео рыбак.

Где именно удалось поймать такую рыбу - не сообщается.

Что известно о толстолобике

Толстолобик (Hypophthalmichthys) является одним из представителей семейства Карповых.

Внешне толстолобик похож на своих родственников - карпов. Тело у него высокое, удлиненное, покрытое мелкой чешуей серебристого цвета. Кожа - плотная и очень крепкая. Плавники - темного цвета, имеют заостренные верхушки. Голова большая, широкая с большим выпуклым лбом, нависшим над низко расположенными глазами (эта примета свойственна только толстолобым, именно от этого происходит и их название). Рот большой, нижняя челюсть немного выступает вперед, а верхняя наоборот - назад.

В отличие от других представителей карповидных у толстолобика нет зубов. Однако его так называемый "цедильный аппарат" позволяет фильтровать воду и задерживать элементы питания. Растет до 1 м в длину и достигает 20-25 кг веса.

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Напомним, ранее мы уже рассказывали, что рыбак "поймал" на магнит несколько невероятное, его находке сотни лет.

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