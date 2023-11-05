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В Киеве в отделении полиции избили военного: что известно

Киев, Воскресенье 05 ноября 2023 11:20
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В Киеве в отделении полиции избили военного: что известно Фото: в Киеве в отделении полиции избили военного (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В сети заявили, что в отделении полиции Киева якобы избили военного. Полиция рассказала свою версию инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

Что предшествовало

В сети сообщили, что якобы военный, получивший тяжелые ранения во время штурмовых действий на передовой, был избит в Киеве. Мужчина приехал в столицу на военно-врачебную комиссию, а когда прибыл уже на вокзал, то произошел инцидент.

В соцсетях утверждают, что полицейские якобы задержали его за нарушение комендантского часа, а в отделении избили, после чего отпустили.

Что говорит полиция

Правоохранители отмечают, что инцидент произошел ночью 3 ноября. Во время патрулирования полиция обнаружила мужчину в комендантский час на улице.

"Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел подвыпивший в камуфляже, начал агрессивно вести себя и несколько раз толкнул оперативника", - говорится в сообщении.

Полицейские утверждают, что пригласили военного пройти в участок, но он продолжал конфликт. Мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений.

Полиция начала проверку по данному инциденту.

Напомним, недавно в столице неизвестные напали на военного и ранили его ножом.

Ранее в Харькове вооруженные люди в военной форме напали на блокпост. Неизвестные угрожали оружием полиции и потребовали не проверять их автомобили

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