Под Черниговом женщина стала кузнецом, чтобы сохранить дело мужа, пока он на войне (видео)

Как отмечает пани Мария, помогать супругу обустраивать мастерскую она стала еще с 2019 года, снимая для него видео, однако раньше никогда не пробовала сама осваивать премудрости кузнечного ремесла

Когда ее муж летом вступил в войско и стал бойцов ВСУ, женщина решила продолжать дело любимого, чтобы оно "не застаивалось" до его возвращения.

Кобец, которая была в декрете в это время, уволилась со своей основной работы и стала плавить металл, чтобы "попытаться поддержать мужа, чтобы все, что он столько лет формировал, сохранялось до тех пор, пока он защищает нашу землю".

Секреты кузнечного дела

Так пани Мария девять месяцев самостоятельно трудится в мастерской. Женщина вручную измельчает угли для горна, затем разжигает печь и дожидается, когда она раскалится до нужной температуры, чтобы разогреть металл.

Под Черниговом жена кузнеца освоила ремесло, пока муж защищает Украину на фронте (фото: Суспільне Чернігів)

Кстати, специального термометра для определения жара у нее нет. Кобец признается, что привыкла работать "как в древности - на глаз".

"Оно видно - или (огонь) красный, или оранжевый, или желтый, или почти белый", - объясняет мастерица.

После женщина начинает придавать разогретому металлу нужную форму с помощью молота. Процесс на самом деле может быть довольно долгим.

Очень выручают подсказки мужа, с которым консультируется, если что-то не удается самостоятельно.

Мария Кобец стала мастерицей -кузнецом, чтобы спасти дело мужа, пока он на войне (фото: Суспільне Чернігів)

"Когда есть связь, то я ему пишу, если не выходит, он подсказывает всегда, поддерживает по полной", - говорит пани Мария.

Стиль работы у нее особый - без перчаток. Женщина отмечает, что хотя порой в кузнице и обжигает руки, но трудиться в таких рукавицах ей не комфортно.

Уже на финальном этапе работы Кобец занимается шлифованием изделия, что тоже требует усилий и времени, зато отличный результат - действительно радует.

Видео: под Черниговом женщина овладела кузнечным делом, когда муж отправился защищать Украину от оккупантов