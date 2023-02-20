Под Черниговом женщина стала кузнецом, чтобы сохранить дело мужа, пока он на войне (видео)

Под Черниговом жена кузнеца продолжает дело мужа, который вступил в ряды ВСУ и отправился на фронт защищать Украину от российских захватчиков. За 9 месяцев работы Мария Кобец освоила непростое ремесло, и научилась из раскаленного металла с помощью молота создавать предметы обихода.
Об этом говорится в сюжете "Суспільне".
Как отмечает пани Мария, помогать супругу обустраивать мастерскую она стала еще с 2019 года, снимая для него видео, однако раньше никогда не пробовала сама осваивать премудрости кузнечного ремесла
Когда ее муж летом вступил в войско и стал бойцов ВСУ, женщина решила продолжать дело любимого, чтобы оно "не застаивалось" до его возвращения.
Кобец, которая была в декрете в это время, уволилась со своей основной работы и стала плавить металл, чтобы "попытаться поддержать мужа, чтобы все, что он столько лет формировал, сохранялось до тех пор, пока он защищает нашу землю".
Так пани Мария девять месяцев самостоятельно трудится в мастерской. Женщина вручную измельчает угли для горна, затем разжигает печь и дожидается, когда она раскалится до нужной температуры, чтобы разогреть металл.
Под Черниговом жена кузнеца освоила ремесло, пока муж защищает Украину на фронте (фото: Суспільне Чернігів)
Кстати, специального термометра для определения жара у нее нет. Кобец признается, что привыкла работать "как в древности - на глаз".
"Оно видно - или (огонь) красный, или оранжевый, или желтый, или почти белый", - объясняет мастерица.
После женщина начинает придавать разогретому металлу нужную форму с помощью молота. Процесс на самом деле может быть довольно долгим.
Очень выручают подсказки мужа, с которым консультируется, если что-то не удается самостоятельно.
Мария Кобец стала мастерицей -кузнецом, чтобы спасти дело мужа, пока он на войне (фото: Суспільне Чернігів)
"Когда есть связь, то я ему пишу, если не выходит, он подсказывает всегда, поддерживает по полной", - говорит пани Мария.
Стиль работы у нее особый - без перчаток. Женщина отмечает, что хотя порой в кузнице и обжигает руки, но трудиться в таких рукавицах ей не комфортно.
Уже на финальном этапе работы Кобец занимается шлифованием изделия, что тоже требует усилий и времени, зато отличный результат - действительно радует.
Видео: под Черниговом женщина овладела кузнечным делом, когда муж отправился защищать Украину от оккупантов
Напомним, ранее мы рассказывали, что ветеран АТО, которого не взяли на фронт из-за возраста, делает печки для военных.
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