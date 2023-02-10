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Во время операции остановили сердце: во Львове спасли младенца с тяжелым врожденным пороком

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Львов, Пятница 10 февраля 2023 10:58
Во время операции остановили сердце: во Львове спасли младенца с тяжелым врожденным пороком Врачи во Львове спасли девочку с врожденным пороком (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи спасли младенца с тяжелым врожденным пороком. У ребенка обнаружили дефект перегородки между желудочками сердца.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Что известно о болезни

По словам медиков, речь идет об одном из наиболее распространенных врожденных пороков сердца у детей, который встречается в 2-6 случаях на 1000 новорожденных.

Недуг обнаружили у пятимесячной Евы из Нововолынска. Неделю назад во время планового УЗИ врачи обнаружили большое отверстие между желудочками ее крошечного сердца.

Медики отметили, что этот дефект приводит к тому, что в правый желудочек сердца и легочную артерию поступает повышенное количество крови. Тогда сердце вынужденно начинает работать в режиме перегрузки, увеличивается давление крови в сосудах легких.

В результате у ребенка затрудняется дыхание и развивается кислородное голодание, из-за чего страдают головной мозг, почки и самое сердце.

Обычно такой порок диагностируют еще до рождения или уже в роддоме. Но в случае Евы его обнаружили лишь со временем, когда порок начал приводить к одышке и сердечной недостаточности. Потому операцию нужно было делать срочно.

Как провели операцию

Чтобы в будущем шрам после операции был менее заметным, хирурги решили оперировать миниинвазивно - через маленький разрез длиной 4 см, который скроется под рукой ребенка. Чтобы успешно закрыть отверстие в перегородке, специалисты временно остановили сердце младенца.

В общем операция длилась три часа. Сейчас с ребенком все хорошо, на седьмой день после операции Ева уехала домой.

Во время операции остановили сердце: во Львове спасли младенца с тяжелым врожденным порокомВо время операции остановили сердце: во Львове спасли младенца с тяжелым врожденным порокомВо Львове врачи спасли младенца с врожденным недугом (facebook.com/1tmolviv)

Недавно мы сообщали, что врачи во Львове во время взрывов и без света спасали ребенка.

Также мы писали, что медики помогли девочке, которой опухоль сжимала сердце и мешала дышать.

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