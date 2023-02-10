Під час операції зупинили серце: у Львові врятували немовля з важкою вродженою вадою

У Львові лікарі врятували немовля з тяжкою вродженою вадою. У дитини виявили дефект перегородки між шлуночками серця.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Що відомо про хворобу

За словами медиків, йдеться про одну з найбільш поширених вроджених вад серця у дітей, яка зустрічається у 2-6 випадках на 1 000 новонароджених.

Недугу виявили у п’ятимісячної Єви з Нововолинська. Тиждень тому під час планового УЗД лікарі виявили великий отвір між шлуночками її крихітного серця.

Медики зазначили, що цей дефект призводить до того, що в правий шлуночок серця і легеневу артерію надходить підвищена кількість крові. Тоді серце вимушено починає працювати в режимі перевантаження, підвищується тиск крові в судинах легень.

В результаті у дитини утруднюється дихання і розвивається кисневе голодування, через що страждають головний мозок, нирки і саме серце.

Зазвичай таку ваду діагностують ще до народження або вже в пологовому будинку. Але у випадку Єви її виявили лише з часом, коли порок вже почав призводити до задишки та серцевої недостатності. Тому операцію потрібно було робити терміново.

Як провели операцію

Щоб в майбутньому шрам після операції був менш помітним, хірурги вирішили оперувати мініінвазивно - через маленький розріз довжиною 4 см, який сховається під рукою дитини. А щоб успішно закрити отвір в перегородці, фахівці тимчасово зупинили серце немовляти.

Загалом операція тривала три години. Зараз з дитиною все добре, на сьомий день після операції Єва поїхала додому.

У Львові лікарі врятували немовля з вродженою недугою (facebook.com/1tmolviv)