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Під час операції зупинили серце: у Львові врятували немовля з важкою вродженою вадою

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Львів, П'ятниця 10 лютого 2023 10:58
Під час операції зупинили серце: у Львові врятували немовля з важкою вродженою вадою Лікарі у Львові врятували дівчинку з вродженою вадою (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі врятували немовля з тяжкою вродженою вадою. У дитини виявили дефект перегородки між шлуночками серця.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Що відомо про хворобу

За словами медиків, йдеться про одну з найбільш поширених вроджених вад серця у дітей, яка зустрічається у 2-6 випадках на 1 000 новонароджених.

Недугу виявили у п’ятимісячної Єви з Нововолинська. Тиждень тому під час планового УЗД лікарі виявили великий отвір між шлуночками її крихітного серця.

Медики зазначили, що цей дефект призводить до того, що в правий шлуночок серця і легеневу артерію надходить підвищена кількість крові. Тоді серце вимушено починає працювати в режимі перевантаження, підвищується тиск крові в судинах легень.

В результаті у дитини утруднюється дихання і розвивається кисневе голодування, через що страждають головний мозок, нирки і саме серце.

Зазвичай таку ваду діагностують ще до народження або вже в пологовому будинку. Але у випадку Єви її виявили лише з часом, коли порок вже почав призводити до задишки та серцевої недостатності. Тому операцію потрібно було робити терміново.

Як провели операцію

Щоб в майбутньому шрам після операції був менш помітним, хірурги вирішили оперувати мініінвазивно - через маленький розріз довжиною 4 см, який сховається під рукою дитини. А щоб успішно закрити отвір в перегородці, фахівці тимчасово зупинили серце немовляти.

Загалом операція тривала три години. Зараз з дитиною все добре, на сьомий день після операції Єва поїхала додому.

Під час операції зупинили серце: у Львові врятували немовля з важкою вродженою вадоюПід час операції зупинили серце: у Львові врятували немовля з важкою вродженою вадоюУ Львові лікарі врятували немовля з вродженою недугою (facebook.com/1tmolviv)

Нещодавно ми повідомляли, що лікарі у Львові під час вибухів та без світла рятували дитині життя.

Також ми писали, що медики допомогли дівчинці, якій пухлина стискала серце та заважала дихати.

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