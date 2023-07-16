В ПФУ напомнили об еще одной доплате пенсионерам: кто может получать больше

Кому гарантированы доплаты

Согласно статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", за каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту (прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность).

Таким образом, если размер пенсии, просчитанный по "формуле" с учетом приобретенного стажа и заработка выше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (сейчас это 2093 грн), то доплата исчисляется исходя из величины прожиточного минимума.

Конечно, если вы переработали минимальный стаж на год-два, это сильно не повлияет на размер пенсии, а вот через пять лет вам будут ежемесячно прибавлять уже по 100 грн.

Важно отметить, что пенсионерам, работающим при росте прожиточного минимума, доплата за сверхурочный стаж перечисляется после увольнения с работы.

Как менялись пенсии в 2023 году

В марте произошла всеобщая индексация, которая касается большей части пенсионеров (в общей сложности 10,5 млн человек). Выплаты были увеличены на 19,7%, максимальная доплата составила 1500 гривен, а минимальная - 100 гривен.

С 1 апреля в автоматическом режиме пересчитали пенсии продолжающим работать пенсионерам Такая индексация проходит раз в два года для этой категории.

В июле 2023 года будет проведена индексация на 19,7% для пенсионеров, ушедших на отдых по спецзаконам. Речь идет о госслужащих, работниках органов местного самоуправления, народных депутатах и ученых.