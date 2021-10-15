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Співачка Власова розповіла про стан партнера по "Танцях з зірками" після ДТП: на паркет не вийде

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П'ятниця 15 жовтня 2021 18:55
Співачка Власова розповіла про стан партнера по "Танцях з зірками" після ДТП: на паркет не вийде Євгенія Власова розповіла про стан Макса Леонова (instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український хореограф та партнер Євгенії Власової на "Танцях з зірками" Макс Леонов нещодавно потрапив у ДТП. Співачка розповіла, що партнерові потрібен час на відновлення, тому на паркет цього тижня він не вийде.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що танцівник отримав внутрішньочерепну мозкову травму і через неї він не зможе цієї неділі вийти на паркет.

"Макс вдома. У нього внутрішньочерепна мозкова травма. У нього все гаразд насправді. Те, як він врізався все могло бути набагато гірше. У нього дуже сильний ангел-охоронець. З ним все гаразд, але йому потрібен час на відновлення. Звичайно, танцювати він не може, підтримки він робити не може", - каже виконавиця.

Також Власова розповіла, що не знає, що буде цього тижня на "Танцях з зірками". Однак вона каже, що радіє, адже її партнер живий, але ще погано себе почуває.

"Я не знаю, чим все це завершиться у прямому ефірі. Я знаю точно одне, що життя прекрасне, я зараз сиджу тут і мені добре від того, що Макс живий і що не сталося нічого такого, що могло бути безповоротно. Я радію тому, що я можу вранці йому написати й запитати, як у нього справи. Я знаю, що зараз він дуже погано почувається і це зрозуміло", - додала Власова.

Окрім того, вона додала, що цього тижня вона вийде на паркет і зробить все по-максимуму, що від неї залежить.

"На сцену я, звичайно, вийду як ніколи непідготовленою. Єдине що я розумію, що маю витиснути з себе все найкраще, що можу. Я сподіваюсь, що у мене щось, та вийде. Я не уявляю, що буде", - додала вона.

Співачка Власова розповіла про стан партнера по &quot;Танцях з зірками&quot; після ДТП: на паркет не вийдеСпівачка Власова розповіла про стан партнера по &quot;Танцях з зірками&quot; після ДТП: на паркет не вийдеСпівачка Власова розповіла про стан партнера по &quot;Танцях з зірками&quot; після ДТП: на паркет не вийдеЄвгенія Власова розповіла про стан Макса Леонова (instagram.com/eygeniavlasova)

Раніше ми повідомляли, що на "Танцях з зірками" співачка Власова зробила несподіване зізнання.

Також ми писали, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук розповіла про трагедію в родині.

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