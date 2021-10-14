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Учасник шоу" Танці з зірками" Максим Леонов потрапив у ДТП

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Четвер 14 жовтня 2021 17:44
Учасник шоу" Танці з зірками" Максим Леонов потрапив у ДТП Фото: Хореограф Макс Леонов потрапив у ДТП (instagram.com/maksleonov_official)
Автор: Анна Шиканова

Відомий український хореограф, учасник проєкту" Танці з зірками" Максим Леонов потрапив у ДТП. Його пост в соціальних мережах налякав шанувальників.

Фото розбитої машини та відео з поясненнями Максим Леонов розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Хореограф розмістив фотографію свого розбитого автомобіля BMW і повідомив, що потрапив в аварію. На знімку видно, що удар припав на передню частину автомобіля з боку водія. Розбита фара і бампер, а загальний шкода досить сильна.

Леонов підписав знімок дуже лаконічно:"Приїхали".

Учасник шоу&quot; Танці з зірками&quot; Максим Леонов потрапив у ДТП

Фото: instagram.com/maksleonov_official

Пізніше він записав коротке відео для шанувальників. Де саме сталася ДТП і деталей Леонов повідомляти не став. Він вибачився, що налякав шанувальників і заспокоїв їх, що з ним все в порядку.

"Вибачте за шок-контент серед білого дня. Всі живі, всі здорові. Це найголовніше. Любіть життя, це саме кайфове, що у нас є", - сказав Макс Леонов.

Макс Леонов - відомий український хореограф і танцюрист. Дворазовий віцечемпіон світу в латиноамериканській програмі та віцечемпіон України.

У 2018 році став учасником проєкту "Танці з зірками". Його партнеркою стала Маша Єфросиніна. Разом вони дійшли до п'ятого випуску шоу.

У 2019 році Леонов знову став учасником проєкту – з Оленою Кравець. Вони дійшли до чвертьфіналу шоу.

У 2020 році партнеркою Леонова стала Санта Дімопулос. Пара стала переможцями проєкту "Танці з зірками".

У 2021 році Максим Леонов бере участь у проєкті в парі зі співачкою Євгенією Власовою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук повідомила про трагедію в родині.

А також розповідали про те, що співачка Євгенія Власова зробила несподіване зізнання на "Танцях з зірками".

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