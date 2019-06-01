Петро Порошенко: все, що ми робимо - заради наших дітей (відео)

Петро Порошенко з дружиною Мариною на Міжнародний день захисту дітей відвідали дитячий свято у Відкритому офісі партії "Європейська Солідарність". Про це 1 червня повідомили в прес-служде політсили БПП "Солідарність".

Діти разом розфарбували карту Європи, розповіли про свої мрії та плани на літо. Також малеча розповіла про те, за що любить Україну, свою родину та своє місто.

"Щасливе майбутнє у вільній країні - це те, про що кожен батько та мама мріють для своєї дитини. Все, що ми робимо, все, до чого прагнемо - заради наших дітей, заради їхніх посмішок та сповнених радості очей", - написав колишній президент Петро Порошенко, вітаючи всіх зі святом на своїй сторінці в мережі Facebook.

Фото: solydarnist.org

"Маємо разом подарувати їм радість жити у мирній та заможній європейській Україні!", - наголосив він.

Захід супроводжувався веселими танцями, рухливими іграми і, звичайно ж, солодким столом.

"Сьогодні в нашому відкритому офісі Європейська Солідарність шумно і весело. Співробітники прийшли на роботу зі своїми дітьми, щоб разом розмалювати велику мапу Європи. Нам з Мариною дуже сподобалося – вийшло чудово", - йдеться у повідомленні Порошенка.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

Як повідомлялося раніше, 26 травня, на День Києва президент Володимир Зеленський і колишній глава держави Петро Порошенко привітали жителів столиці та розповіли, чим для них стало це древнє і водночас вічно молоде місто.

Також ми писали про те, що нещодавно Порошенко запровадив в Україні нове офіційне свято – День батька. Відзначатимуть нове свято щороку, на третю неділю червня.