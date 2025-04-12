Песах 2025 : красивые поздравления и открытки для Viber, Telegram и SMS

Песах - главный праздник еврейского народа, с которым обязательно надо поздравить родных и знакомых. В этом помогут готовые красивые поздравления и открытки.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает короткие поздравления с Песахом, которые порадуют ваших друзей и родственников.
На згадку про Вихід юдеїв з Єгипту,
Вісім днів не будемо їсти хамец,
Читання Агади і Вечірня молитва
Принесуть нам Очищення сердець.
Чотири чаші кожен повинен випити,
Дітям про поневіряння Виходу розповісти,
У цдаку жебракам милостиню кинути,
І за заповідями стрічку життя продовжувати.
***
У свято Песах вам бажаю
Щастя, радості, удачі.
Віра нехай допоможе в житті
Складні вирішувати задачі.
Нехай свобода у вашому серці
За мрією завжди веде,
Процвітання, натхнення
Нехай Вам Песах принесе.
***
З Песахом хочу привітати
І здоров'я побажати.
Хай буде злагода і мир,
І щастя в домі цілий вир!
Нехай сім днів пройдуть в молитві,
Радості бажаю вам,
Нехай не буде в житті вашім
Болі, гіркоти і драм.
***
Вас у свято Песах привітаю,
Бажаю щастя і добра,
Свободи, радості та сили,
Здоров'я, миру і тепла.
Хай свято світле вас кружляє
Весь тиждень і усі сім днів,
Життя хай стане красивішим,
Гуманним, добрим і благим.
***
Весна за вікнами шумить,
Місяць Нісан в права вступив,
І Песах святковий до нас поспішає,
Він нас веселощами затопив!
Співай же, радуйся народ,
Відзнач, як треба, День Виходу,
Нехай буде щасливий кожен рід,
Творцем, нам всім дарована свобода!
Солнце спряталось за горизонтом, и вот мы отмечаем Песах! Поздравляю с великим праздником! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для добра, тепла, любви и света. Пусть больше будет радостных событий, улыбок и искренности. Будьте счастливы!
Сегодня празднуем Пейсах - самый важный праздник для евреев. Желаю близким и родным святого духа и любви к жизни. Пусть ваша вера укрепляется, а сердце переполняется любовью! Живите радостно и будьте счастливы каждый день!
Поздравляю с Песахом! Желаю, чтобы ваш дом всегда был наполнен гостями, богатым Седером, и чтобы вы развивали в себе сильную личность, наполняя жизнь добрыми делами, яркими идеями, плодотворным трудом и прекрасным отдыхом.
На праздник Песах нужно выпить четыре чаши, рассказать детям об Исходе, поделиться милостыней и продолжать путь жизни по заповедям. Желаю вам счастливого, кошерного Песаха и праведной жизни!
Поздравляю с праздником весны и свободы - Песахом. Эти дни напомнят нам о прошлом и о том, как вера спасла невинных. Желаю спокойствия и глубокой веры в эти праздничные дни, пусть они принесут очищение.
Вот и наступил главный иудейский праздник. Пусть Песах принесет в ваш дом гармонию, благодать, достаток и счастье. Желаю вам здоровья и укрепления вашей веры, а также удачи и успеха в жизни!
Поздравляю с великим праздником Песах! Пусть этот праздник принесет мир, здоровье, радость и новые события. Желаю гармонии с собой и с окружающими, а также светлой любви и настоящего счастья!
Поздравляю с Песахом! Пусть это время принесет вам много радости, мира и достатка. Желаю, чтобы вы чувствовали спокойствие и глубокую веру в эти праздничные дни, а также очищение после них.
Солнце спрятало свой последний луч за горизонтом - наступил Песах! Поздравляю вас с великим праздником! Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, тепла, света и любви. Желаю больше радостных моментов и искренних улыбок!
Вкусный Седер на столе, вино в бокалах, и я от души поздравляю с Песахом! Желаю продолжать жизненный путь с уверенностью и достоинством, дарить близким надежду и всегда держать веру в сердце. Пусть вы чувствуете себя свободным человеком и сильной личностью!
Поздравляю с Песахом! Желаю дому мира, благополучия и спокойствия. Пусть солнце всегда светит в вашем окне, а родные и близкие чувствуют тепло и получают здоровье.
Сегодня мы празднуем Песах - самый большой праздник для евреев. Желаю всем родным и близким веры, святости духа и любви к жизни. Пусть ваша вера крепнет, а сердце наполняется любовью!
Счастливого Песаха! Поздравляю с великим праздником и желаю радости, мира, любви и достатка в жизни. Пусть весна принесет новые возможности, а с этим праздником откроется новая страница вашей жизни. Желаю следовать за зовом доброго сердца!
Поздравляю с праздником Песах! Желаю иметь возможность встречать добрых гостей и всегда уважать себя, развивая свою личность. Пусть ваша жизнь будет полной и богатой на добрые дела и яркие идеи.
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При подготовке материала использовались источники: сайты Hochu.ua и My Jewish Learning.