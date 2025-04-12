Песах 2025 : красивые поздравления и открытки для Viber, Telegram и SMS

Поздравление с Песахом 2025 в стихах

На згадку про Вихід юдеїв з Єгипту,

Вісім днів не будемо їсти хамец,

Читання Агади і Вечірня молитва

Принесуть нам Очищення сердець.

Чотири чаші кожен повинен випити,

Дітям про поневіряння Виходу розповісти,

У цдаку жебракам милостиню кинути,

І за заповідями стрічку життя продовжувати.

***

У свято Песах вам бажаю

Щастя, радості, удачі.

Віра нехай допоможе в житті

Складні вирішувати задачі.

Нехай свобода у вашому серці

За мрією завжди веде,

Процвітання, натхнення

Нехай Вам Песах принесе.

Открытка поздравление с Песахом (фото: unian.net)

***

З Песахом хочу привітати

І здоров'я побажати.

Хай буде злагода і мир,

І щастя в домі цілий вир!

Нехай сім днів пройдуть в молитві,

Радості бажаю вам,

Нехай не буде в житті вашім

Болі, гіркоти і драм.

***

Вас у свято Песах привітаю,

Бажаю щастя і добра,

Свободи, радості та сили,

Здоров'я, миру і тепла.

Хай свято світле вас кружляє

Весь тиждень і усі сім днів,

Життя хай стане красивішим,

Гуманним, добрим і благим.

***

Весна за вікнами шумить,

Місяць Нісан в права вступив,

І Песах святковий до нас поспішає,

Він нас веселощами затопив!

Співай же, радуйся народ,

Відзнач, як треба, День Виходу,

Нехай буде щасливий кожен рід,

Творцем, нам всім дарована свобода!

Открытка с Песахом (фото: apostrophe.ua)

Поздравления с Песахом своими словами

Солнце спряталось за горизонтом, и вот мы отмечаем Песах! Поздравляю с великим праздником! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для добра, тепла, любви и света. Пусть больше будет радостных событий, улыбок и искренности. Будьте счастливы!

Сегодня празднуем Пейсах - самый важный праздник для евреев. Желаю близким и родным святого духа и любви к жизни. Пусть ваша вера укрепляется, а сердце переполняется любовью! Живите радостно и будьте счастливы каждый день!

Поздравляю с Песахом! Желаю, чтобы ваш дом всегда был наполнен гостями, богатым Седером, и чтобы вы развивали в себе сильную личность, наполняя жизнь добрыми делами, яркими идеями, плодотворным трудом и прекрасным отдыхом.

На праздник Песах нужно выпить четыре чаши, рассказать детям об Исходе, поделиться милостыней и продолжать путь жизни по заповедям. Желаю вам счастливого, кошерного Песаха и праведной жизни!

Поздравляю с праздником весны и свободы - Песахом. Эти дни напомнят нам о прошлом и о том, как вера спасла невинных. Желаю спокойствия и глубокой веры в эти праздничные дни, пусть они принесут очищение.

Вот и наступил главный иудейский праздник. Пусть Песах принесет в ваш дом гармонию, благодать, достаток и счастье. Желаю вам здоровья и укрепления вашей веры, а также удачи и успеха в жизни!

Поздравляю с великим праздником Песах! Пусть этот праздник принесет мир, здоровье, радость и новые события. Желаю гармонии с собой и с окружающими, а также светлой любви и настоящего счастья!

Поздравляю с Песахом! Пусть это время принесет вам много радости, мира и достатка. Желаю, чтобы вы чувствовали спокойствие и глубокую веру в эти праздничные дни, а также очищение после них.

Поздравления с Песахом (фото: apostrophe.ua)

Солнце спрятало свой последний луч за горизонтом - наступил Песах! Поздравляю вас с великим праздником! Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, тепла, света и любви. Желаю больше радостных моментов и искренних улыбок!

Вкусный Седер на столе, вино в бокалах, и я от души поздравляю с Песахом! Желаю продолжать жизненный путь с уверенностью и достоинством, дарить близким надежду и всегда держать веру в сердце. Пусть вы чувствуете себя свободным человеком и сильной личностью!

Поздравляю с Песахом! Желаю дому мира, благополучия и спокойствия. Пусть солнце всегда светит в вашем окне, а родные и близкие чувствуют тепло и получают здоровье.

Сегодня мы празднуем Песах - самый большой праздник для евреев. Желаю всем родным и близким веры, святости духа и любви к жизни. Пусть ваша вера крепнет, а сердце наполняется любовью!

Счастливого Песаха! Поздравляю с великим праздником и желаю радости, мира, любви и достатка в жизни. Пусть весна принесет новые возможности, а с этим праздником откроется новая страница вашей жизни. Желаю следовать за зовом доброго сердца!

Поздравляю с праздником Песах! Желаю иметь возможность встречать добрых гостей и всегда уважать себя, развивая свою личность. Пусть ваша жизнь будет полной и богатой на добрые дела и яркие идеи.

Открытка для поздравления с Песахом (фото: nv.ua)