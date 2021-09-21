Перші морози в Україні: замерзлі Карпати показали на казкових фото

Зміна синоптичної ситуації на високогір'ї створила приголомшливі пейзажі. Рятувальники опублікували знімки, поділившись величною красою "замерзлих" гір з усіма українцями.

Також зазначається, що сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями. Був зафіксований досить спокійний вітер, сила якого склала 5-6 метрів на секунду. А термометри показали зниження температури повітря до 6 градусів нижче нуля.

На фото можна побачити, що знаменитий "Білий Слон" - руїни астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб - оточують покриті памороззю білі кущі та інша рослинність. Щільні хмари на рівні вершини гори, що клубляться, нагадують туман і морські хвилі, над якими піднімається яскраве сонце.

У Карпатах вдарили морози (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

У коментарях користувачі мережі захоплюються знімками майже вже зимових гір і прогнозують дуже швидкий початок снігопадів у Карпатах.