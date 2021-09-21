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Перші морози в Україні: замерзлі Карпати показали на казкових фото

Автор: Володимир Костирін

У Карпатах вже вдарили морози до -6 градусів, і вершини на горі Піп Іван Чорногірський вкрила паморозь, хоча ще вчора тут панував туман при нульовій температурі повітря.

Про це 21 вересня повідомляється на сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

Зміна синоптичної ситуації на високогір'ї створила приголомшливі пейзажі. Рятувальники опублікували знімки, поділившись величною красою "замерзлих" гір з усіма українцями.

Також зазначається, що сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно з проясненнями. Був зафіксований досить спокійний вітер, сила якого склала 5-6 метрів на секунду. А термометри показали зниження температури повітря до 6 градусів нижче нуля.

На фото можна побачити, що знаменитий "Білий Слон" - руїни астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб - оточують покриті памороззю білі кущі та інша рослинність. Щільні хмари на рівні вершини гори, що клубляться, нагадують туман і морські хвилі, над якими піднімається яскраве сонце.

У Карпатах вдарили морози (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

У коментарях користувачі мережі захоплюються знімками майже вже зимових гір і прогнозують дуже швидкий початок снігопадів у Карпатах.

  • Все, перші морози влупили
  • Завтра йтиме сніг!
  • Зима вже близько
  • Така краса!
  • Але добре!
  • Вже так прохолодно на вершині
  • Час готуватися до походів!

Зауважимо, що на горі Піп Іван, як правило, "зимова пора" затримується найдовше і починається раніше, ніж в інших локаціях. Так, наприклад, сніг тут випадає навіть посеред літа.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру раніше дали прогноз про швидкий початок снігопаду, і розповіли, де саме в Україні це станеться.

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